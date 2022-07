Patrick Achi vante les bienfaits de la modernisation de l’agriculture

Le Premier ministre Patrick Achi était dans le village de Tioroniaradougou (Tiorna) le mercredi 27 juillet 2022 pour le lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Sologo. Accompagné du Premier ministre du Congo-Brazzaville, Collinet Makosso Anatole, le chef du gouvernement ivoirien a prédit un avenir radieux pour le village situé à quelques kilomètres de Korhogo, avec la réalisation de cette infrastructure.

Patrick Achi dans la région du Poro : 1000 hectares de terres bientôt irriguées grâce aux barrages de Sologo et Solomougou

« L’Etat va faire sa part. Quand ces barrages hydroagricoles que nous sommes en train de faire finiront, vous allez voir que les terres que vous avez ici auront une valeur plus grande. Parce que si on a la terre, l’eau, les engins mécanisés, les semences sélectionnées et les engrais, il n’y a pas un seul produit qu’on mange ou qu’on produit qui ne peut pas être produit ici. Avec les infrastructures que vous aurez, vous pourrez les écouler rapidement », a dit le chef du gouvernement.

Dans un discours des plus accessibles aux villageois, Patrick Achi a souligné les bienfaits de la modernisation de l’agriculture.

« Les projets que nous réalisons ici, vont transformer totalement les modes de culture. Ça va réduire la pénibilité des travaux que vous faites. On ne va plus voir quelqu’un couper du riz avec des faucilles, c’est fini. Vous serez assis sur des machines, des moissonneuses-batteuses. Ce ne seront plus des labours avec des bœufs. C’est assis sur un tracteur que vous allez labourer votre champ. Vous aurez beaucoup plus de force, de santé, vous allez vivre mieux, vous allez vivre longtemps », a assuré le chef du gouvernement.

Pour sa part, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a exhorté les populations de Tioroniaradougou au travail.

« Quand ce barrage va finir, nous sommes convaincus que vous allez redoubler d’efforts pour être le village qui va approvisionner le plus les marchés ivoiriens. Vos produits iront jusqu’à Abidjan », a-t-il dit.

Notons que lors de cette cérémonie, le Premier ministre a fait don de tricycles et d’intrants agricoles aux agriculteurs.

Après Sologo, le chef du gouvernement a visité le barrage de Solomougou, situé quelques kilomètres plus loin. Les travaux de cette infrastructure, faut-il le préciser, sont achevés à 70%.

Ces opérations sur ces barrages hydroagricoles sont une véritable bouffée d’oxygène pour les populations.

Le barrage de Sologo va permettre d’irriguer 200 hectares de terre pour les cultures vivrières, quand celui de Solomougou permettra d’irriguer 800 hectares.

Ralentie par l’ensablement, l’activité piscicole pourra également reprendre grâce à ces deux infrastructures. L’objectif visé par le gouvernement est de tourner la page des productions saisonnières dépendantes de la pluviométrie et de ce fait, faire de la région du Poro un pôle agricole phare pour la Côte d’Ivoire.