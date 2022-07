Côte d'Ivoire: Le taux de pauvreté devrait passer à 30% en 2025

Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire a présidé, jeudi, la cérémonie d’ouverture du séminaire de réflexion réunira les Élus des trois (3) Chambres Consulaires Nationales qui se tient du 28 au 29 juillet, à Radison Blu Abidjan.

Côte d'Ivoire: Le Secteur privé devra mobiliser 43.000 milliards de Fcfa pour le PND 2021-2025

Initié par les trois (3) Chambres Consulaires Nationales, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d'Ivoire, la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire, la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire, cet important séminaire est organisé autour du thème : Placé sous le thème : « Vision 2030 du Président de la République : Quelle contribution des Chambres Consulaires Nationales ».

Dans son discours d’ouverture, au nom du Premier Ministre Patrick Achi, président de la cérémonie et du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Adjoumani Kouassi, parrain de ladite cérémonie, Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA a exhorté les trois chambres consulaires à partager avec tous les partenaires la vision de la Côte d’Ivoire contenue dans le Plan National de Développement (PND) sur la période 2021-2025.

Et de relever que les attentes du Gouvernement envers le secteur privé dans son ensemble et les chambres consulaires sont grandes.

Il s’est réjouit de la présence, à cette rencontre, de chefs d’entreprises dont l’expérience et les idées contribueront à enrichir les échanges. Mais surtout “accompagner et soutenir Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, dans son ambition de réaliser la transformation économique et sociale, nécessaire pour hisser la Côte d’Ivoire, à l’horizon 2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure”, a-t-il indiqué.

Sur le plan économique, poursuit le Ministre, les projections indiquent que le taux annuel moyen de croissance économique devrait passer de 5,9% sur la période 2016-2020 à 7,65% sur la période 2021-2025, porté principalement par les secteurs secondaire et tertiaire, dans un environnement macroéconomique stable sur cette dernière période.

<< Au niveau social, le revenu par tête devrait doubler de 2020 à 2030, en passant de 2 134 dollars US en 2020 à 4 500 dollars US en 2030. L’économie devrait créer au moins 5 millions d’emplois de 2021 à 2025, et le taux de pauvreté devrait passer à 30% en 2025 et à moins de 20% en 2030 contre 39,4% en 2020>>, fait savoir Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA.

Le but des travaux de ce séminaire est d'analyser les forces et faiblesses des Chambres Consulaires et de mettre en place une stratégie commune de positionnement afin d’apporter une contribution plus pertinente à la mise en œuvre de la vision 2030 de Son Excellence, Monsieur le Président de la République.

Ce séminaire sera également l’occasion d’évoquer la problématique du financement des Chambres consulaires nationales et d’envisager les axes d’intervention communs ainsi que des projets structurants en faveur des ressortissants de chaque chambre. Ces trois sujets donneront lieu à 3 ateliers.

Ainsi, au nom des Chambres Consulaires Nationales (CCN) de Côte d'Ivoire, Dr Faman Touré, coordonnateur de la plateforme qui réunit les 3 chambres, a salué le soutien constant des ministres de tutelle.

Ce fut l'occasion pour Dr Faman Touré, de faire un plaidoyer en faveur de << la question du Financement des Chambres Consulaires Nationales, délestées depuis plus d’une vingtaine d’années de leur source de financement la plus pérenne, sans véritable contrepartie >>.

<< Ce sujet qui figure au cœur de l’Atelier N°2, donnera lieu à des propositions et nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous accorderez à ce sujet. Malgré ces contraintes, nos institutions consulaires, loin de céder découragement s’emploient à accomplir leurs missions avec toute l’ardeur nécessaire. L’objectif ultime de ce séminaire, est de nous engager sur des projets d’appui au secteur privé, qui contribueront à porter nos entreprises et leur permettre de jouer le rôle qui leur est assigné dans le cadre de la vision 2030 >>, a-t-il conclu.

Depuis 2012, le Gouvernement ivoirien s’est lancé dans la mise en œuvre d’un plan ambitieux de développement du pays, à travers le retour à la planification stratégique traduite par les Plan Nationaux de Développement,

La mise en œuvre efficace de cette stratégie a permis la réalisation de résultats exceptionnels Croissance annuelle moyen de plus de 7% sur la période 2012-2019; Croissance positive (2%) en 2020, en dépit de l’impact de la Covid-19 et Relance en 2021 avec un taux de 7,4%.