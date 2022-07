Booba dénonce les influenceurs: "Il faut que les autorités réagissent"

Le rappeur français, Booba s’est lancé dans une guerre contre ces personnes qui se sont fait une renommée sur la toile, abusivement appelées influenceurs. Dans une interview accordée au Parisien, l'artiste fait savoir que l’univers de ces influenceurs français, est fait de mensonges.

Booba dans une guerre ouverte contre les influenceurs français

Dans un premier temps, Booba a expliqué les raisons qui le poussent à dénoncer les pratiques des influenceurs. ‘’C’est la découverte de leurs arnaques massives, qui m’a révolté. A la base, je ne connais pas ces gens. Ils ne m’intéressent pas, et leurs émissions me donnent envie de vomir à chaque fois que je les vois à la télé. Mais un jour, l’un d’eux, Marc Blata, est parti en croisade contre moi pour une histoire de fausse montre qu’on m’avait prêtée. Il s’est mis à raconter toutes sortes de mensonges sur moi. J’ai découvert à ce moment-là son business de cryptomonnaies et de trading complètement frelaté. De là, je suis parti en guerre contre lui sur les réseaux sociaux. Et plus je l’allumais, plus j’explorais le monde de merde des influenceurs. J’ai découvert le rôle de leur pseudo manageuse, Magali Berdah, la reine de la futilité. Ça m’a donné envie de creuser pour comprendre. Comprendre pourquoi des milliers d’internautes les accusent d’escroquerie", a-t-il expliqué.

Pour le rappeur français, ces influenceurs sont des arnaqueurs. Et il a même donné un exemple: ‘’ Chacun regarde ce qu’il veut. Ce qui me choque, c’est par exemple quand Maeva Ghennam, la vingtaine, vient dire sur Instagram qu’elle s’est fait faire un vagin de fille de 12 ans, et que derrière, un chirurgien de 50 ans confirme. C’est quoi ça ? C’est pas possible franchement. Mais il y a vraiment le fait que des jeunes perdent le peu de fric qu’ils ont pour des produits de beauté ou autres, conseillés par ces gens, et qui n’arrivent jamais. C’est du vol. Maintenant, il faut que les autorités réagissent, moi je ne suis pas le ministre des fraudes‘’, a ajouté Booba.