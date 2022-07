Pas de retour de Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire le 30 juillet !

Le retour de Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire prévu pour ce 30 juillet est reporté, selon le communiqué de son service de communication.

Le retour de Tidjane Thiam reporté pour raison de sécurité

L’Ivoirien Tidjane Thiam annonçait avec bonheur son prochain retour en Côte d’Ivoire via un communiqué diffusé mercredi dernier par son porte-parole Dr Marc-Arthur Gaulithy. Pour l’occasion, plusieurs partisans de l’ancien Directeur général de Crédit suisse (2015-2020) se mobilisaient pour un accueil chaleureux.

Dans la nuit de vendredi à samedi, nous apprenons par un nouveau communiqué du service de communication du président du conseil d’administration de Rwanda Finance Limited que son retour en Côte d'Ivoire est reporté pour question de sécurité.

Communiqué de Tidjane Thiam sur le report de son retour en Côte d’Ivoire

"Hier 28 juillet, au lendemain de l’annonce de la venue de Tidjane Thiam pour le 30 juillet, les autorités nous ont informés que pour des raisons de sécurité, elles n’autorisaient pas de rassemblement au lieu qui a été choisi pour les retrouvailles ; le même lieu devant servir à Tidjane Thiam de lieu de résidence.

La paix et la sécurité de tous est notre priorité, et c’est donc avec le plus profond regret, et une grande déception que nous devons reporter la date de nos retrouvailles, que nous souhaitions chaleureuses et fraternelles.

Cette décision a été extrêmement douloureuse à prendre, et nous ne l’avons prise qu’après mûre réflexion, tant nous savons l’enthousiasme et la ferveur que cette venue suscite.

Nous maintenons le dialogue avec les autorités compétentes pour arrêter une nouvelle date, que nous espérons la plus proche possible.

Fidèle à sa posture résolument républicaine et profondément attachée à la préservation de l’intégrité physique des uns et des autres, Tidjane Thiam présente ses excuses les plus sincères à tous ceux qui attendaient son retour avec enthousiasme, et se sont déplacés jusqu’à Yamoussoukro, berceau de sa famille et terre de ses ancêtres.

Il réaffirme son désir de revenir en Côte d’Ivoire communier avec sa famille et ses compatriotes, dans une atmosphère apaisée et sereine.

Marc-Arthur Gaulithy

Porte-parole"