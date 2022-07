Côte d'Ivoire: Patrick Achi donne le top départ des travaux du CHU d'Abobo

Le Premier Ministre Patrick Achi a posé, le 30 juillet 2022 à Abidjan, la première pierre des travaux de construction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Abobo, qui sera le plus grand CHU de Côte d’Ivoire et l'un des plus importants de la sous-région. Et ce, afin d’accroître les performances du système sanitaire du pays et faciliter l'accès des populations aux soins.

Santé : Le Premier Ministre Patrick Achi lance les travaux de construction du CHU d’Abobo

« Le lancement des travaux de construction du Centre Hospitalier Universitaire d’Abobo est une preuve majeure d’action résolue du gouvernement dans le domaine de la santé. Celle-ci a été érigée au rang de priorité stratégique par le Président de la République Alassane Ouattara, parce qu’elle est un levier essentiel du développement du capital humain et du progrès économique et social d’une nation », a dit Patrick Achi.

Et d’ajouter que l’action du gouvernement, au titre de la santé, a été renforcée par l’adoption en 2017 d’un programme hospitalier de 850 milliards de FCFA, prévoyant la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres. Il en a été de même pour certains établissements sanitaires de premier contact.

Selon le Premier Ministre, le prolongement de l’action du gouvernement s’exprime dans le Plan National de Développement (PND 2021-2025), avec un montant cumulé de plus de 1000 milliards de FCFA pour les projets en faveur de la santé.

Le CHU d’Abobo est un hôpital hautement spécialisé, orienté sur la néphrologie, la pédiatrie et la néonatalogie de pointe. Il comptera 6 Pôles, entre autres, un Pôle Mère-Enfant ; un Pôle Tête et cou ; un Pôle Ostéo-articulaire ; un Pôle Abdomen ; un Pôle Médecine ; et un Pôle Infectieux pour une population cible de 6 millions personnes.

Sur le plan organisationnel, le CHU d’Abobo comprendra une administration et les services d’entrée ; des services médicaux techniques (plateaux techniques) ; des hospitalisations ; un centre d’hémodialyse de 50 générateurs ; des locaux techniques et logistiques, avec des bâtiments en R+2 ; un espace de sport ; et un héliport.

L’établissement, d’une capacité de 600 lits, sera bâti sur une parcelle de 18 ha. Il disposera d’une unité moderne de prise en charge des prématurés. Son coût est estimé à environ 80 milliards de FCFA, répartis entre le Fonds Saoudien de Développement (FSD), la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique BADEA) et le Trésor Public ivoirien. La fin des travaux est prévue pour juillet 2025.

Source : Primature