Concerto de l'indépendance: Alpha Blondy va enflammer Yamoussoukro

Alpha Blondy et une cinquantaine d’artistes seront en concert à Yamoussoukro le 6 août 2022. Un cadeau offert aux populations ivoiriennes par le président de la République Alassane Ouattara à l’occasion de la fête nationale.

La célébration du 62ème anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance aura lieu le 7 août 2022 à Yamoussoukro. La veille le 6 août 2022 , se tiendra le concerto de l’indépendance avec plus de 50 artistes et un concert live de la mégastar du reggae Alpha Blondy. Il s’agit d’un cadeau de fête nationale offert par le président de la République Alassane Ouattara aux populations ivoiriennes à l’initiative du député de Korhogo Lassina Ouattara dit Lass PR.

Cette initiative bénéficie du soutien du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs personnalités, notamment le ministre-gouverneur du District d’Abidjan Robert Beugré Mambé sans oublier les autorités de la capitale politique du pays.

Ce concerto prévu à 16 heures à la fondation Félix Houphouët Boigny et dont l’entrée est gratuite, verra la participation d'une cinquantaine d'artistes dont Ismaël Isaac, Yodé et Siro, Ariel Sheney , Mike Alabi , Sidonie La Tigresse, Affou Keita, Obam’s....

La célébration de la fête de l’indépendance An 62 est placée sous le thème : « Liens Forces de Défense et de Sécurité-Populations, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires ». Un effectif de 5 731 hommes et femmes est annoncé pour le défilé militaire. Des matches de gala de football, et plusieurs autres activités sont prévues.

Ainsi outre l’équipe des Éléphants locaux de Côte d’Ivoire qui affrontera le Sporting Club de Gagnoa, l’équipe des partis politiques de Côte d’Ivoire affrontera une équipe des membres du gouvernement. Ainsi Yamoussoukro sera le centre d’intérêt et l’attraction de toute la Côte d’Ivoire à cette occasion, avec notamment le concerto de l'indépendance pour la paix et la réconciliation nationale.