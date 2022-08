Titrologie : Retour avorté de Thiam, Bamako refuse de libérer les 49 soldats ivoiriens

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 1er août est légèrement dominée par l'affaire concernant les 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako au Mali, et plus particulièrement les négociations qui ont eu lieu au Togo.

'' Tout se complique à Lomé", lit-on à la Une du Quotidien d'Abidjan, quand L'Inter barre à sa page d'ouverture : '' Révélations sur une médiation qui a échoué au Togo, la Côte d'Ivoire dit non aux exigences du Mali".Le Temps affiche à sa Une : ''Pour la libération des 49 militaires ivoiriens, la rencontre de Lomé accouche d'une souris ''. Pour sa part, Le Jour Plus mentionne à sa première page : '' Libération des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, ce que Assimi Goita demande à la Côte d'Ivoire . Tout sur le chantage éhonté de la junte''.Même son de cloche pour L'Avenir qui pointe à sa Une : '' Affaire 49 soldats arrêtés à Bamako, le chantage honteux de la junte malienne ''.D'autres quotidiens sont également revenus sur le lancement des travaux du Chu d'Abobo. '' Infrastructures sanitaires : Ouattara offre le plus grand Chu de Côte d'Ivoire à Abobo", informe L'Expression, quand Le Rassemblement mentionne à sa page d'accueil : '' Futur Chu d'Abobo, un hôpital ultramoderne, 600 lits pour 80 milliards de Fcfa. La transformation promise en marche".La titrologie de ce lundi fait également cas du retour manqué de Tidjane Thiam à Abidjan. 'Tidjane Thiam, et si les vraies raisons étaient ailleurs !'', s'interroge Le Nouveau Réveil. Le Temps, de son côté, indique à sa première page: '' Après son retour avorté à Abidjan, la colère des partisans de Tidjane Thiam. Ce qu'ils disent du régime Ouattara".Plusieurs autres thèmes ont été traités dans la titrologie de ce lundi. Générations Nouvelles parle de népotisme et clanisme dans les concours administratifs et scolaires. ''L'aveu d'un cadre Rhdp. La réaction du Fpi", lit-on à la Une du journal, quand Le Patriote barre titre : ''Le chef de l'État de retour de l'Afrique du sud , samedi, les retombées d'une visite historique".