Ecobank Côte d’Ivoire: Meilleure Banque de Financement du Commerce Extérieur

Global Finance décerne à la filiale ivoirienne du groupe Ecobank le prestigieux Prix de la Meilleure Banque de Financement du Commerce Extérieur en Côte d'Ivoire.

Ecobank renforce son positionnement de banque panafricaine dans le secteur du Commerce

Cette récompense a été décernée à Ecobank Côte d’Ivoire au terme d'un processus d'évaluation composé de plusieurs étapes comprenant des candidatures de banques et de prestataires financiers, ainsi que des contributions d'analystes du secteur, de dirigeants d'entreprise, d'experts en technologie et de chercheurs indépendants.

Le jury s'est également appuyé sur des critères tels que : le volume des transactions, l'étendue de la couverture mondiale, le service à la clientèle, la compétitivité des tarifs appliqués et l’innovation technologique.

Acteur leader dans le secteur très concurrentiel de l’environnement bancaire ivoirien, Ecobank s’est démarquée parmi plus d’une vingtaine d’établissements représentant une centaine de pays. La banque ivoirienne reçoit ainsi le prix de la Meilleure Banque de Financement du Commerce Extérieur.

En effet, entre 2021-2022, les opérations de financement de commerce ont permis d’accompagner au travers d’une ligne de mobilisation de créance à hauteur de CFA 10 milliards.

A titre d’exemple, ce dispositif a permis la facilitation de commercialisation d’électricité entre une société ivoirienne et le Mali de façon régulière. Cette démarche a ainsi permis aux différentes parties, le distributeur ivoirien et le client malien, de fournir de l’électricité aux populations et contribuer au développement des économies locales.

« Ecobank Côte d'Ivoire malgré une année encore marquée par les séquelles de la crise sanitaire a su relever les objectifs qu’elle s’est fixée en continuant d’apporter son appui et de confirmer son engagement aux Grandes Entreprises tout comme aux Petites et Moyennes Entreprises ivoiriennes en matière de financement. En effet, ce n’est qu’ainsi que ces dernières pourront participer à la croissance du commerce inter-régional et intra-africain. Cette distinction confirme le positionnement de Ecobank comme étant un établissement financier panafricain », confirme Paul-Harry Aithnard, directeur général de Ecobank Côte d’Ivoire et directeur régional de l’UEMOA.