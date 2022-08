L'octroi de licence aux clubs désormais sur la plate-forme en ligne de la CAF

La CAF lance une plateforme en ligne de licences de clubs (CLOP). Ce projet historique de la CAF a été présenté aux associations membres lors du séminaire de la CAF sur l'octroi de licence aux clubs au Caire, en Égypte.

La CAF veut contrôler la procédure de licence des compétitions de la CAF

La plateforme en ligne d'octroi de licences aux clubs de la CAF (CLOP) est un système d'outils électroniques conçu pour gérer le processus d'octroi de licences et les inspections des stades pour les compétitions continentales et nationales.

Les associations membres en tant que bailleurs de licence utiliseront la plate-forme en ligne de licences de clubs de la CAF pour exploiter leur système de licence chaque saison. Le système est étendu à toutes les associations nationales de la CAF afin d'être utilisé pour les licences de type continentales et nationales.

Dans le cadre de ses fonctionnalités, la plateforme en ligne d'octroi de licence aux clubs de la CAF :

Permet aux bailleurs de licence de mettre en œuvre un processus d'octroi de licence de club entièrement automatisé et électronique pour les compétitions continentales et nationales ;

Facilite la collecte fluide et la visualisation en temps réel des documents soumis par les candidats à la licence (clubs) ;

Permet à la CAF de contrôler la procédure de licence non seulement pour les compétitions interclubs de la CAF mais aussi pour les compétitions nationales ;

Permet à la CAF de collecter des données sur les clubs en Afrique;

Permet l'exécution de missions d'inspection des stades pour les compétitions de la CAF et nationales.

La plate-forme en ligne d'octroi de licence aux clubs de la CAF amènera l'octroi de licence aux clubs en Afrique dans une nouvelle dimension en modernisant et en standardisant le système d'octroi de licence aux clubs, en rationalisant toutes les informations soumises par les clubs au bailleur de licence, permettant à la CAF et aux bailleurs de licence d'accéder à toutes les demandes de licences de clubs en temps opportun, exécuter la procédure d'inspection du stade et, finalement, fournir un accès efficace à l'analyse comparative.

Les associations membres auront la possibilité d'insérer sur CLOP leurs propres critères et exigences pour une compétition nationale donnée. L'utilisation de la plateforme en ligne de licences de clubs de la CAF permettra au processus d'octroi de licence aux clubs d'être plus efficace pour les clubs et toutes les parties prenantes impliquées dans le processus.

Le CAF CLOP sera le lieu centralisé pour le processus de demande de licence pour les compétitions interclubs de la CAF et au minimum les compétitions nationales masculines de haut niveau de toutes les associations membres de la CAF.