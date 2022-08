Tina Glamour fait crépiter les vues sur la page facebook de Life Tv

Le lundi 1er août 2022, l’émission ‘’Allo Caviars‘’ de coach Hamond Chic sur Life Tv qui recevait Tina Glamour, a été suivie par plus de 54 mille personnes sur Facebook. Un record qui n’est pas passé sous silence.

Tina Glamour laisse son emprunte à Life TV

Désormais présentatrice d’une émission télévisée dénommée ‘’ Allo Caviars‘’ diffusée sur Life Tv, l’influenceuse coach Hamond Chic, pour son tout premier numéro télé diffusé, récemment, a tenu des propos assez surprenants à l'endroit d'une téléspectatrice qui avait appelé pour prendre des conseils, car ayant contracté une grossesse avec un chauffeur. '' Tu n'es pas ambitieuse. Comment tu veux tomber enceinte d'un chauffeur? Pourquoi tu lui as dit que tu es enceinte ? Prends l'enfant pour le donner à ton sugar (amant d'un certain âge)'', a conseillé Coach Hamond Chic. Des propos qui ont déclenché une vive polémique sur la toile, au point où la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) est montée au créneau pour recadrer les responsables de la chaîne Life TV.

Cependant, cela n’a pas empêché Fabrice Sawegnon de poursuivre sa collaboration avec coach Hamond Chic qui recevait, lundi, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour. Une émission durant laquelle la djadja a fait de terribles révélations sur la veuve de son fils, Carmen Yao ou encore Carmen Sama. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette émission a battu les records d’audience en cumulant un peu plus de 54 mille personnes connectées sur la page Facebook de Life Mag. Une sacrée performance que Tina Glamour n’a pas voulu laisser sous silence.

‘’LE PLUS GRAND RECORD D’AUDIENCE EN DIRECT SUR FACEBOOK DE L’ÉMISSION ALLÔ CAVIAR DE Life TV. RDV LE 12 AOÛT 2022 AU PALAIS DE LA CULTURE À 19H. Les tickets du concert de la Renaissance sont disponibles au palais de la culture au Menecrer et au Desaltero. Contact : 07 08 23 04 22 Adeline‘’, a-t-elle posté sur sa page Facebook. Le père de la marmaille, Makosso Camille, s’est également incliné face à cette performance tout précisant que Carmen Sama peut battre ce record.

‘’NOUVEAU RECORD D’AUDIENCE FACEBOOK 55K AVEC COACH HAMOND CHIC ET MAMAN TINA MÈRE DE DJ ARAFAT. JE TIENS À FÉLICITER COACH HAMOND CHIC QUI MONTE MONTE ET QUE PLUS RIEN NE PEUT ARRÊTER. SI CARMEN DÉCIDE DE RÉPONDRE, ELLE PULVÉRISERA CE RECORD. SI UN THÈME CHOQUANT EST POSITIONNÉ AVEC EMMA LOHOUES, CA VA PETER, C’EST LA COTE D’IVOIRE QUI GAGNE. BRAVO MAMAN TINA ET RENDEZ VOUS LE 12 AOUT 2022‘’, a écrit Makosso Camille.