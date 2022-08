Gabon: L' ASO Stade Mandji qualifié en Ligue des Champions CAF

L'ASO Stade Mandji de Port-Gentil a remporté l'édition 2022 du championnat de première division au Gabon, après sa victoire 1-0 sur l'Union Sportive de Bitam le dimanche 31 juillet 2022.

L' ASO Stade Mandji décroche le titre de champion du Gabon

Le championnat gabonais de première division a repris ses activités cette année, pour la première fois depuis 2019, avec les 14 clubs engagés répartis en deux poules de sept équipes chacune.

L'ASO Stade Mandji était logé dans le groupe A aux côtés du CF Mounana, de l'AS Pelican, de Bouenguidi Sport, du FC Libreville, du Stade Migoveen et de l'Union Sportive d'Oyem.

L'entraîneur Alain Mandrault et son équipe de l'ASO Stade Mandji ont remporté huit de leurs 12 matchs dans le Groupe A, enregistré trois nuls et subi une défaite (contre le FC Libreville lors de la cinquième journée), pour terminer en tête du Groupe avec 27 points en campagne régulière, assurer leur place pour les séries éliminatoires.

Les trois meilleures équipes des groupes A et B, Stade Mandji, Pélican, FC Libreville, US Bitam, Mangasport et Dikaki, ont pris part aux éliminatoires, dominées par l' ASO Stade Mandji.

Le Stade Mandji a remporté quatre de ses cinq matchs éliminatoires, enregistrant un match nul contre Mangasport, pour terminer en tête du mini-tournoi avec 13 points, quatre points devant Mangasport, deuxième.

Leur victoire contre l'Union Sportive de Bitam dimanche signifie que l' ASO Stade Mandji a remporté son premier titre de champion en 13 ans, mettant fin à leur sécheresse de trophées depuis 2009, date à laquelle ils ont remporté le championnat national pour la dernière fois.

L'ASO Stade Mandji représentera donc le Gabon en Ligue des Champions CAF TotalEnergies, tandis que Mangasport qui a terminé deuxième du championnat, disputera la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.