La folie de Grand P pour Eudoxie Yao : Il dépense 1 million FCFA dans un magasin

Grand P vient encore de démontrer son immense amour pour Eudoxie Yao. Moussa Kaba, de son vrai nom, en séjour en France, a profité pour acheter une chaussure à sa dulcinée. La star guinéenne a porté son choix sur un article qui coûte plus de 400 000 francs CFA.

Grand P : "Ma femme mérite plus que ça"

Que ne ferait-on pas par amour pour une femme ? Grand P est prêt à tout pour garder Eudoxie Yao près de lui. En effet, le Guinéen, qui se trouvait en France, a fait un tour dans un magasin Louis Vuitton. Le chéri de la go 'bobaraba" a profité de l'occasion pour faire un cadeau à Eudo River.

Dans une publication sur sa page Facebook, Grand P a annoncé qu'il a acheté des slides et une chaussure pour sa dulcinée. Les deux slides coûtent 1 380 euros, soit 908 375 francs CFA. Moussa Kaba a déboursé 650 euros (427 857 francs CFA) pour avoir les chaussures. En clair, il a dépensé 1 336 232 francs CFA dans ce magasin.

L'histoire entre Eudoxie Yao et Grand P cristallise l'attention. La Kim Kardashian ivoirienne et la star guinéenne se sont affichées à maintes reprises en plein love. Le Guinéen avait même annoncé qu'il se préparait à épouser la jeune dame aux courbes généreuses.

Cependant, Eudoxie Yao ne s'est plus montrée disposée à convoler en justes noces avec Grand P. ""Grand P a trop de prétendantes et il ne se cache pas. Ce qui m’a découragé, il a fait une vidéo avec l’artiste sénégalaise où il a dit qu’il va l’épouser. Il veut épouser tout le monde et j’ai trouvé que c’était la goutte d’eau qui allait faire déborder le vase. Donc c’est comme ça que j’ai pris ma décision (…) Mais pendant qu’il demande pardon pour qu’on se remette ensemble, il dit qu’il veut marier plusieurs femmes. Il ne sait pas ce qu’il veut. Donc ça me fatigue", avait-elle indiqué sur un plateau de télévision.

Par ailleurs, Eudo a déclaré aussi que Grand P ne peut pas la satisfaire sexuellement. En tout cas, elle a bien apprécié les cadeaux du chanteur guinéen.