Maroc: Pitso Mosimané ne rejoindra pas le Wydad Casablanca

Le champion d’Afrique et du Maroc, Wydad Casablanca est toujours sans entraîneur depuis le départ de Walid Regragui cet été. Parmi les noms cités pour prendre la direction du staff technique du club, Pitso Mosimane, mais ce dernier ne rejoindra pas le club marocain, à en croire ses proches.

Maroc: Pitso Mosimané n'ira pas au Wydad Casablanca

Alors que la saison 2022-2023 s’approche à grands pas, le champion du Maroc n’a toujours pas d’entraîneur. La direction des Rouges est dans l’urgence pour trouver un entraîneur avant le début de la nouvelle campagne dans un mois.

Selon les informations, l’équipe dirigeante aurait reçu plus de 80 candidatures d'entraîneurs intéressés par le projet mais le club n’a pas encore opéré son choix.

Si le nom de l’entraîneur sud-africain, Pitso Mosimané a filtré pour prendre les commandes du prestigieux club du Maroc, il ne rejoindra pas finalement le royaume chérifien.

A en croire sa femme, ces informations sont infondées car l’ancien entraîneur du Al Ahly n’a pas signé avec le club marocain. «ces informations sont infondées. Mosimane n’a signé avec aucune équipe», a déclaré la femme du technicien à Kooora. Cette information confirmée par son agent Moira Tlhagale.

Un exercice précédent fructueux au Wydad Casablanca

Le Wydad Casablanca a connu une saison 2021-2022 plus qu’éblouissante et ébouriffante. Sous la houlette de leur désormais ancien entraîneur, les Wydadis ont réalisé une saison magnifique couronnée de deux titres notamment la Ligue Africaine des Champions décrochée face au Al Ahly et la Botola Ligue 1 marocaine.

Cet historique doublé restera à jamais gravé dans l’histoire du club marocain. Said Naciri, le président du club marocain doit désormais opérer son choix pour désigner un nouvel entraîneur pour les champions d'Afrique qui auront à cœur de rééditer le même exploit tout comme la saison dernière.