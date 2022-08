Cinéma: Bienvenu Néba reçoit le Prix d’Excellence Alassane Ouattara

Le réalisateur ivoirien, Bienvenu Néba a reçu le Prix d’Excellence pour le Cinéma et les Arts visuels lors de la neuvième édition de la Journée nationale de l’Excellence, organisée vendredi 05 août 2022, à Abidjan, au Palais présidentiel, en présence du président Alassane Ouattara.

Bienvenu Néba a reçu le Prix d’Excellence pour le Cinéma et les Arts visuels

Le prix lui a été décerné au regard de tout ce qu’il a accompli dans le secteur du théâtre et du cinéma en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.

« Ce prix représente beaucoup. C’est une façon de dire que ce que nous avons fait durant ces années n’est pas passé inaperçu », a exprimé M. Néba tout ému.

Il a encouragé les jeunes à lui emboîter le pas, à croire en eux et à persévérer dans le travail tout en recherchant l’excellence.

Agé à de 77 ans, Bienvenu Néba a reçu plusieurs autres distinctions dont celles d’Officier de l’Ordre national et de Commandeur dans l’Ordre du mérite national.

Il enseigne la diction et la technique de la mise en scène à l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC) et à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest, après avoir pris sa retraite en 2002.

M. Neba était professeur d’art dramatique à l’Institut national des arts (INA), devenu Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC).

Cet éminent homme de théâtre, issu de l’Ecole de théâtre d’Abidjan et l’Université internationale du théâtre à Paris, a joué plusieurs rôles dont « Monsieur Thogo Gnini » de Bernard Dadié, « Papa Bon Dieu » de Louis Sapin », « On passe dans huit jours » de Sacha Guitry et dans « La reine et la montagne » de Maurice Bandaman en 2015.

Cette année, deux nouveaux prix d'excellence de la Journée nationale ont été ajoutés, notamment le Prix national du prix d'excellence de la bonne gouvernance et le Prix national d'excellence de la lutte contre la corruption. Tous les lauréats ont reçu, chacun, un diplôme, un trophée et un chèque d'une valeur de 10 millions de Fcfa.

La cérémonie de la Journée nationale de l'excellence qui s'est tenue au palais présidentiel, à enregistré la participation du vice-président ivoirien, Tiémoko Koné Meyliet, les membres du gouvernement, les présidents d'institution, des diplomates et des civils.