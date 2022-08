Prix National d’Excellence Côte d'Ivoire: Récompenses et sélection des lauréats

Les lauréats du Prix National d’Excellence 2022 seront connus ce vendredi 05 août lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat Alassane Ouattara au Palais de la Présidence de la République d'Abidjan.

87 lauréats pour l’édition 2022 du Prix National d’Excellence Alassane Ouattara

87 prix seront decernés, au total, pour l’édition 2022 à des personnes physiques et morales. Comme les années précédentes, cette cérémonie présidée par le chef de l’Etat va célébrer le mérite ivoirien, des modèles pour une Côte d’Ivoire émergente.

Issues de divers secteurs d’activités, les personnes physiques et morales qui se seront distinguées par leur abnégation, la qualité de leur travail ou encore leur probité vont bénéficier de la reconnaissance de la nation en recevant un diplôme, un trophée ainsi qu’un chèque de 10 millions de Francs CFA.

Cette année, ce sont 87 prix qui seront décernés dont deux nouvelles distinctions que sont le Prix d’Excellence de la bonne Gouvernance et le Prix d’Excellence de la lutte contre la Corruption.

La Journée nationale de l’Excellence vise à distinguer les citoyens les plus talentueux de la société ; ceux qui par leur exemplarité professionnelle ou scolaire ainsi que dans leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l’édification de l’Ivoirien nouveau.

En 2021, ce sont 84 prix qui ont été décernés à 48 personnes physiques et 36 personnes morales dont des entreprises publiques et privées, des coopératives et associations.

1. Processus de sélection des lauréats du Prix National d’Excellence

Le Prix National d’Excellence consacre l’engagement de l’Etat de Côte d’Ivoire de promouvoir une société d’Excellence. Son organisation annuelle, depuis son retour en 2013, épouse les différentes visions du Président Alassane Ouattara, qui entend aujourd’hui bâtir la Côte d’Ivoire Solidaire.

Cette volonté du Président de la République passe par la célébration du mérite et des savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles.

Le processus de sélection des lauréats nationaux est confié à un Comité Technique, composé de membres issus de l’Administration publique, du secteur privé et de la société civile. Il est appelé Comité National de la Journée Nationale de l'Excellence.

2. Processus de sélection des lauréats nationaux

Le Comité Technique, composé de membres issus de l’Administration publique, du secteur privé et de la société civile, a adopté la méthodologie suivante :

validation des critères objectifs de sélection assortis de grilles de notation ;

mise en place, au sein de chaque ministère et la CGECI, d’un jury présidé par le Ministre ou par un haut responsable ;

transmission des rapports de sélection des lauréats proposés par les ministères et la CGECI au Comité Technique au plus tard le 30 juin de l’année en cours;

examen et validation par le Comité Technique des lauréats proposés par les différents jurys. En vue de procéder à un examen équitable et efficace des dossiers transmis par les jurys, le Comité Technique s’appuie sur une fiche d’analyse, élaborée par le Secrétariat Permanant du prix. Cette fiche renferme les éléments pertinents d’analyse et d’évaluation de chaque dossier. Elle offre également l’avantage de procéder à un examen anonyme des dossiers.

examen et la validation des propositions de lauréats par le Comité National, présidé par Monsieur le Premier Ministre.

validation de la liste des lauréats en Conseil des Ministres

3. lauréats nationaux

Les Prix d’Excellence, faut-il le rappeler, sont l’émanation des Ministères et de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Les lauréats sont :

des personnes physiques : enfants, femmes, hommes et couples ;

des personnes morales : structures publiques, entreprises privées, sociétés coopératives, organisations non gouvernementales, association de développement, organisation culturelles et collectivités territoriales.

4. Nature des récompenses

Chaque lauréat classé premier reçoit des mains de Son Excellence Monsieur le Président de la République :

un trophée ;

un diplôme ;

un chèque d’un montant de dix (10) millions franc CFA .

Les récompenses des deuxièmes et troisièmes lauréats de chaque prix sont remis au cours de cérémonies éclatées au sein des Ministères.

5. Organisation de la cérémonie de remise des récompenses

Le Conseil des Ministres adopte une communication relative à la l’organisation de la Journée Nationale d’excellence. La cérémonie solennelle de remise des trophées et récompenses aux lauréats nationaux a lieu le 06 août à la Salle des Pas Perdus du Palais présidentiel.