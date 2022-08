L'Union du Grand Nord (UGN) fait déjà des victimes au sein du RHDP

Le Député-Maire TOURÉ Alpha Yaya est-il en train de payer son affront, et son refus d’adhérer à l’Union Fraternelle des Cadres et Élus du Grand Nord (UGN), initiée par le président du Directoire du RHDP, Gilbert Kafana KONE ? Tout porte à croire que l’élu du peuple est devenu persona non grata dans les prises de décision du parti d’Alassane OUATTARA.

RHDP: TOURÉ Alpha Yaya victime de son franc-parler?

TOURÉ Alpha Yaya est recalé voire privé de la liste électorale des secrétaires départementaux. En effet, le jeune député était monté au créneau lors de la création de l’U.G.N.

« (…) Je trouve inopportune et insignifiante cette union pour la simple raison qu’un fils du Nord est au pouvoir. Par conséquent, les fils du nord doivent aider le Chef de l’Etat à réussir sa mission. Je souhaiterais une union des ivoiriens autour du Président de la République. Surtout que nous sommes déjà taxés par l’opposition de faire du rattrapage ethnique dans l’administration. Cette union apporterait de l’eau au moulin de nos détracteurs», déclare-t-il.

Connu pour sa liberté d’expression, son proverbial franc-parler, fidèle à son caractère trempé, l’Honorable TOURE Alpha Yaya a cultivé le parler ferme et le mépris du microcosme politique. Ce philanthrope opérateur économique et Député-Maire qui est toujours à l’écoute de ses populations et de ses administrés, est un inconditionnel Pro-Alassane OUATTARA et cadre du Rassemblement des Houphouëtististes pour la Démocratie et la paix (RHDP).

Ses succès politiques dans sa région natale la BAGOUÉ, émanent de son don de soi au bien-être des populations. Raison pour laquelle il remporte, même en Indépendant la victoire électorale face à ses adversaires désignés par les sommités du RHDP nonobstant l’attachement de la majorité des électeurs de la région favorable à l’idéologie du RHDP.

En effet, lors de la campagne présidentielle de 2020, l’honorable TOURÉ Alpha Yaya s’est illustré dynamique et rassurant dans toutes les régions du pays pour ratisser large pour le candidat du RHDP. Il a rencontré les jeunes, les femmes, diverses corporations pour leur adhésion au projet de société du Président de la République Alassane OUATTARA.

Au vu de son engagement dans cette campagne, il est reçu au palais Présidentiel par le Président de la République à l’effet de lui apporter son soutien et ses encouragements. Il en ressort ragaillardi et honoré. Ce statut particulier auprès du Président de la République n’est pas du goût de ses détracteurs qu’il doit dorénavant compter dans les vicissitudes de la politique. Le droit à l’impertinence n’est pas encore à l’honneur dans les partis politiques africains et encore moins dans le RHDP.

Si votre franc-parler vous est reproché, c’est qu’il heurte les us et coutume du parti. Vous ne pouvez pas parler sans prendre en compte la culture et les réalités de votre organisation politique. Cette culture est faite de nombreux codes et de géostratégies qu’il ne faut pas transgresser. Votre vérité à vous seul est mal vue par vos congénères politiques voire impertinentes pour être une des valeurs sûres incarnées par le parti.

Vous ne pouvez être compris que si vous vous alignez. C'est vrai que votre franc-parler encourage la transparence et lutte contre l’hypocrisie, je vous conseillerai de rendre votre prise de position plus acceptable en choisissant la forme avec des mots adaptés, des adjectifs et des verbes moins directs. C'est aussi ça "LA POLITIQUE"!

Par Idriss DAGNOGO