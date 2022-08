Hanny Tchelley : "Je suis partie en exil parce que j'ai été pourchassée"

Hanny Tchelley révèle enfin les raisons qui l'ont poussée à emprunter le chemin de l'exil au lendemain de la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo en 2011. Invitée sur le plateau de Life TV, la productrice de cinéma a déclaré que sa vie était menacée.

Hanny Tchelley : "Je me suis battue contre l'injustice"

En exil depuis la crise postélectorale de 2010-2011, Hanny Tchelley Etibou est rentrée en Côte d'Ivoire le lundi 25 juillet 2022. L'ancienne présentatrice de l'émission "On est ensemble" a été reçue par Kouadio Konan Bertin dit KKB. L'actrice ivoirienne, qui a salué le président Alassane Ouattara pour son retour dans son pays, mais également pour la remise du passeport de Charles Blé Goudé. Elle a également affiché sa disponibilité à oeuvrer pour la réconciliation nationale.

Quelques jours après son arrivée à Abidjan, Hanny Tchelley est revenue sur les raisons de son exil. "Je suis partie parce que j'ai été pourchassée. Ma maison a été pillée. Ma société, je l'avais bâtie depuis 1996. Elle a été pillée. Elle n'avait pas été financée par le pouvoir. J'avais ma société de production. On a tout pillé, tout mon matériel. On nous a pourchassés. Le jour où les gens venaient visiter notre maison, c'est quelqu'un qui était parmi les gens qui venaient chez nous qui a appelé pour dire : "je vous aime bien. Quittez votre maison à telle heure. On vient chez vous. Le même soir, ils sont venus, ils ont tout pillé. Ils ont tiré sur notre photo de mariage. Je ne suis pas partie de la Côte d'Ivoire par choix parce que moi je n'ai jamais voulu vivre à l'extérieur", a déclaré l'épouse de François Kency.

Et la promotrice du FICA (Festival international du cinéma d'Abidjan) d'ajouter : "Je me suis battue contre l'injustice. Je faisais une émission qu'on appelait "On est ensemble". Pour moi, c'était ça, construire quelque chose. Moi, c'est la Côte d'Ivoire toujours. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Je n'ai jamais suivi un homme politique ou une femme politique. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis membre d'aucun parti politique."