Diplomatie: Renforcement de la coopération entre la Russie et le Mali

En disgrâce avec son partenaire historique, la France depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire en 2021, le Mali s’est retourné vers un nouvel allié qui n’est autre que la Russie. Les deux nations ont annoncé vendredi 5 août le renforcement de leur coopération.

Lune de miel entre la Russie et le Mali

Dans un communiqué publié vendredi, la diplomatie russe a annoncé qu’une rencontre s’est tenue entre le représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, Mikhaïl Bogdanov, et l’ambassadeur malien à Moscou Harouna Samaké.

Les deux hommes ont évoqué des questions d’intérêts communs. Entre autres les questions de renforcement de la coopération bilatérale, de développement économiques, commerciales et sécuritaires.

« Au cours de l’entretien, les questions d’actualité du développement futur des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Mali ont été débattues, y compris l’élargissement de la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines commercial, économique, scientifique, technique, social et autres », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans le communiqué.

Aussi les deux nations ont-ils marqué leur volonté d’approfondir leurs relations amicales et la coordination de leur position face à plusieurs questions de l’heure.

« La rencontre a également confirmé l’intention de Moscou et de Bamako d’approfondir le dialogue politique et de renforcer la coordination des positions de principe sur les questions d’intérêt mutuel examinées à l’ONU et dans d’autres formats multilatéraux ».

La relation séculière entre Moscou et Bamako

Vieille de plusieurs décennies, les relations entre Moscou et Bamako se sont accrues au début des années 2000 surtout dans le domaine de la coopération militaro-technique. Cette coopération va se matérialiser à travers l’accord de 2016 où le Mali a signé un contrat avec la Russie pour quatre hélicoptères de combat Mi-35M.

Mais le coup d’État d’août 2020 qui a vu le renversement d’Ibrahim Boubacar Keita par le Colonel Assimi Goita, va faire basculer les relations entre les deux pays dans une nouvelle ère.

En effet, dès sa prise de fonction, le 28 mai 2021,le Colonel Assimi Goita a donné un sens plus important à la relation avec la Russie. La présence du groupe de sécurité russe « Wagner « au Mali est le symbole du renforcement de l’axe Bamako-Moscou au grand désarroi des puissances occidentales.