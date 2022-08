Université de Man: Un pôle scientifique pour le développement

Créée en décembre 2015, c'est en 2018 que l' Université de Man a ouvert ses portes. Elle représente un véritable joyau scientifique pour le système universitaire et pour le Grand Ouest.

L' Université de Man apte à relever les défis du 21e siècle.

L’ Université de Man, créée en décembre 2015, est un pôle scientifique au service du développement du Grand Ouest. Elle matérialise la politique de décentralisation des universités entreprise par le gouvernement depuis 2011, indique une note d’information du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG).

Dotée de plusieurs bâtiments académiques à R+2 regroupant des bureaux administratifs, des salles de TD, de TP (physique, chimie, langues …), d’une infirmerie, d’une salle informatique et de plusieurs amphithéâtres de 530 places, l’université de Man a ouvert ses portes en 2018.

D’un coût global de 184 milliards de F CFA, cette infrastructure universitaire est dédiée aux formations en agroforesterie, tourisme, mines et géologie, énergie, métallurgie et mécanique. Ces spécialités correspondent aux potentialités des régions du Tonkpi, du Guemon et du Cavally. L’ Université de Man dispose, en outre, d’un centre de recherche et d’un institut de recherche.

Pour sa première année, elle a accueilli 429 étudiants dont 320 en tronc commun des sciences biologie, géologie et minières, 49 étudiants en maths, informatique, physique et chimie et 60 dans les écoles préparatoires. Elle vise, à terme, un effectif de 20 000 étudiants.

La construction de cette université est motivée par la volonté du gouvernement de désengorger les universités d’Abidjan et de Bouaké, de Korhogo et de Daloa. L’objectif étant également de rapprocher l’enseignement supérieur des populations et d’offrir de meilleures conditions de vie et d’études aux étudiants.

« La réalisation de l’ Université de Man a pour objet d’apporter une réponse plus efficace à la question de l’amélioration de la qualité de l’offre de formation au niveau du supérieur », a confié Ange Stéphane Gueu, cadre de la région.

Grâce aux investissements considérables, cette université offre de nouvelles capacités d’accueil dans le supérieur, tout en respectant les exigences des spécialisations et de proximité.

« Avec l’ Université de Man, c’est travailler dans un cadre privilégié, au sein d’une communauté scientifique apte à relever les défis du 21e siècle. C’est à coup sûr qu’elle va contribuer à booster le développement de la région », a révélé E.G, enseignant en service dans la région.

L’ Université de Man reste attachée aux valeurs intellectuelles et culturelles, et à l’ouverture d’esprit des étudiants. Elle les prépare et les accompagne dans leur réussite personnelle et professionnelle.