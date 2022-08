Lutte antitabac : L’OMS renforce les capacités de professionnels des médias

Un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias en matière de lutte antitabac a eu lieu les mercredi 3 et jeudi 4 août 2022 à Grand-Bassam. Un atelier organisé par l’Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabagisme et autres addictions (PNLTA) et le Réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme en milieu scolaire et universitaire (RECLTASU).

Lutte antitabac : Des journalistes formés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Durant cet atelier, les professionnels de média ont été éclairés sur la Convention cadre de lutte antitabac et les protocoles additionnels, sur la législation et la réglementation en matière de lutte antitabac en Côte d’Ivoire. Les professionnels de média ont également été imprégnés des manœuvres d’ingérence de l’industrie du tabac dans la lutte contre le tabagisme.

L'atelier a été fort apprécié par l’ensemble des participants. ‘’ Je voudrais dire merci aux initiateurs de ce précieux séminaire qui nous a permis de savoir que la lutte antitabac est quelque chose qui se veut pérenne, il ne s’agit pas d’en parler une fois, et puis retourner dans ses petites culottes, non il faut en parler matin, midi et soir, et travailler à favoriser une nouvelle façon de voir les choses en matière de lutte contre le tabagisme ‘’, a soutenu Issa Badni , journaliste à Business 24.

Quant à Ami Traoré de Radio Côte d’Ivoire, elle a souhaité que ce genre d’atelier à l’endroit des hommes des médias se tienne assez régulièrement. ‘’ Cet atelier a été pour moi d’une utilité vraiment importante, parce qu'il me permet d’ajouter un plus à ce que je savais déjà sur la lutte antitabac, de pouvoir approfondir mes connaissances, et de pouvoir faire de meilleures productions afin de tirer la sonnette d’alarme sur le danger que représente le tabagisme. Un atelier comme ça, s’il a eu lieu assez régulièrement, on sera vraiment outillé pour faire disparaitre ce fléau ‘’ a-t-elle affirmé.