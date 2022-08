Prix national de l’ excellence 2022 : Ouattara félicite les 84 lauréats

Chaque année dans sa volonté de promouvoir l’ Excellence, le Président de la République célèbre les méritants acteurs de développement. Cette année pour la 9e édition, ce sont au total 84 prix qui ont été décernés.

84 lauréats ont reçu le Prix national de l’ Excellence pour cette 9ème édition

Le président de la République, Alassane Ouattara invite les 84 lauréats de la 9è édition du prix national de l’ Excellence à poursuivre leurs efforts au service du développement du pays, lors de la célébration de la journée qui leur a été dédiée, vendredi 05 août 2022 au palais présidentiel à Abidjan-Plateau.

“Je vous invite à poursuivre vos efforts pour accomplir votre devoir citoyen au service du développement du pays car, c’est en conjuguant nos efforts et en donnant le meilleurs de nous-mêmes que nous ferons avancer encore plus vite le pays”, a lancé M. Ouattara, en présence des présidents des institutions.

Pour lui, le prix vise à présenter à la Côte d’Ivoire et au monde entier des citoyens talentueux y compris les entreprises et l’administration de par la qualité de leur contribution qui œuvrent à construire une Côte d’Ivoire nouvelle, moderne, innovante et plus performante.

Son ambition est de bâtir dans la paix et l’union, une nation forte, prospère et solidaire et la réalisation en comptant sur “des personnes de qualité capable de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l’excellence qui caractérisent toutes les grandes nations et les grandes sociétés”, a-t-il fait savoir.

“Je vous exprime mes félicitations pour la qualité du travail accompli, vous avez travaillé avec courage et abnégation pour être des femmes et des hommes de valeurs des modèles pour vos collègues, vos amis, familles et l’ensemble de la société”, a-t-il dit, affirmant que les lauréats se sont engagés par leur travail à porter le pays vers le développement.

Au total, 84 prix ont été décernés à 43 personnes physiques, dont 30 hommes, 11 femmes, un couple, un équipage, 41 personnes morales dont 10 structures de l’administration publique, 22 entreprises du secteur privé, trois sociétés coopératives et ONG, cinq associations de développement et organisations socio-culturelles ainsi qu’une collectivité territoriale.

Parmi les entités primées, figurent en outre 5 associations de développement et organisations socioculturelles, une collectivité territoriale. Le Prix d'excellence du meilleur élève au BAC général a été décerné à Kla Bolé Jean-Christ, élève au Lycée d'excellence Alassane Ouattara, qui a obtenu le BAC C avec la mention très bien soit une moyenne de17,40/20.

Située au Nord-est d'Abidjan, la commune d'Anyama a obtenu le Prix d'excellence de la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. La cité offre aujourd'hui un visage reluisant dû à la performance des actions de salubrité et de rénovation entreprises par les autorités communales, entre autre, la suppression des dépôts sauvages.