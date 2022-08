Construction d' agropoles: Les conseils avisés d'un Expert à Patrick Achi

Dans une "émission spéciale sur la cherté de la vie", le Premier Ministre a évoqué la construction de 9 agropoles sur l'ensemble du territoire. En tout, 9 agropoles seront construits à travers le pays.

Ce que les politiques publiques doivent faire pour la réussite des agropoles

« Les agropoles vont toucher toutes les régions de Côte d’Ivoire », a assuré le Premier ministre. A travers ces agropoles, il s'agit de produire des quantités importantes de produits non seulement destinés à l'exportation mais aussi à la consommation locale, qui seront accessibles aux populations toute l'année, et à des prix relativement abordables.

Il s'agit non seulement de sécurité alimentaire mais surtout de souveraineté alimentaire. Il s'agit de produire tous les produits alimentaires dont le pays a besoin pour se rendre le plus indépendant possible, et ne dépendre de l'extérieur et des chocs qui pourraient survenir.

Après l'agropole centre, le Premier ministre de Côte d’Ivoire, a officiellement lancé les travaux de construction de l’agropole nord ce mercredi 27 juillet 2022 à Sinématiali. Pour le Premier Ministre, « C’est une avancée pour le rétablissement de la souveraineté alimentaire ». Plusieurs autres pays en Afrique de l’Ouest mettent en place des politiques visant à augmenter la production nationale de produits vivriers, notamment sur la filière riz.

L’approche du développement par les agropoles est présentée à la fois comme une réponse aux besoins d’augmentation de la production agricole, et une stratégie de mobilisation du secteur privé pour y parvenir.

Mettre en place des conditions favorables pour que des investissements privés soutiennent l’industrialisation du secteur agricole

Les initiatives rassemblées sous le terme d' agropoles et ses variantes connaissent, sous l'impulsion de banques de développement, une ascension marquée ces dernières années.

Le développement d' agropoles en Afrique de l'Ouest est relativement peu documenté. Ce modèle de développement est plus récent que celui des corridors agricoles, qui sont plutôt localisés en Afrique australe. L’information quant aux liens entre les politiques publiques et les agropoles reste cependant particulièrement limitée et dispersé.

Dans l'approche par les agropoles, les politiques publiques doivent mettre en place des conditions favorables pour que des investissements privés soutiennent l’industrialisation du secteur agricole. Si les modalités exactes des incitations prévues par les pouvoirs publics restent peu connues, on sait que les conditions de mise en œuvre des politiques publiques peuvent affecter la capacité des agropoles à contribuer aux objectifs de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté.

Bien que cette approche soit parfois présentée comme une « panacée », elle comporte des risques pour les agriculteurs africains, sur lesquels de nombreux acteurs invitent à se pencher urgemment.

