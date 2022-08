Danané : Lancement du tournoi de la Fraternité à Sin-Houyé

Dans le cadre des activités de vacances des jeunes, un tournoi de football dénommé "Le tournoi de la fraternité " a été lancé le Vendredi 5 Août 2022 à Sin-Houyé, dans le département de Danané. Ce tournoi de la fête du football est parrainé par Madame Edwige Diety présidente de la fondation KED.

Sin-Houyé abrite le tournoi doté du trophée Edwige Diety

Le canton Kalé, dans cette partie du département de Danané, vibrera au rythme du football tout au long de ces vacances. C'est la promesse faite par les organisateurs de cette grande messe du ballon rond.

Ce sont au total, 20 équipes devant competir en 4 poules de 5 équipes sur le mythique stade de Sin-Houyé.

Pour cette édition, le coup d'envoi à été donné avec le match d'ouverture opposant l'équipe de Glan-Houyé et celle de Kanta-Yolé en présence du corps préfectoral, du maire de Danané, du député Berni Seni Naman et des anciennes gloires du football ivoirien que sont Monguehi François et Koné Ibrahim.

Pour la marraine Edwige Diety, "ce tournoi de la fraternité dans le département de Danané qui est devenu un point d'attraction vise à promouvoir la talents sportifs des jeunes dans un environnement suffisamment épanoui. Cette 3ème édition doit pouvoir rassembler autour de terme fort et inclusif qui est la fraternité. Le sport est rassembleur. Il permet d’avoir les valeurs de solidarité afin de ne pas tomber dans les travers de l’oisiveté en cette période de vacances".

C’est une jeunesse heureuse qui n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’égard de leur marraine et la fondation KED. Prenant la parole, le président du Comité d’organisation a souligné la nécessité de cette rencontre footballistique. Il a, au cours de son allocution, remercié les invités de marque et les anciennes gloires du football ivoirien, pour leur participation au lancement du tournoi doté du trophée Edwige Diety, utile à la jeunesse du canton Kalé.

Notons que le tournoi de la fraternité doté du trophée Edwige Diety est à sa 3ème édition. Le seconde édition s'est déroulée en 2021 dans le village de Zéalé et remportée par l'équipe de Glan-Houyé.

Le score vierge enregistré au cours du match d'ouverture opposant Glan-Houyé à Kanta-Yolé a marqué le clou de la cérémonie du lancement dudit tournoi.

Une correspondance de Sony WAGONDA