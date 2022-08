Dj Arafat: Rebondissement dans l'affaire Carmen Sama - Tina Glamour

Après sa dernière sortie contre la veuve de son fils, Tina Glamour a finalement présenté ses excuses à Carmen Sama.

Tina Glamour: '' Je demande pardon à Carmen Sama et à sa famille''

Invitée lundi soir à l'émission ''Allô caviar'' animée par coach Hamond Chic sur Life Tv, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour s'est longuement étalée sur le cas de la veuve de son fils, Carmen Sama. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que La Spendja n'a pas du tout été tendre avec la mère de la petite Rafna Houon.

'' Mon fils ne m'a jamais caché ses pulsions amoureuses, mais sa dernière conquête là, il m'a dit maman, elle n'est pas une femme de bonne envergure, mais je l'aime. Je n'ai pas deux ou trois garçons, j'en ai un, donc son choix est mon choix (...) Quand il a connu Carmen, il a dit: maman je l'aime, je l'ai connue à Yopougon Banco, elle n'a pas une vie saine, mais je vais la changer. Ton unique garçon te dit: j'aime, mais tu vas accepter. Mais remboursement d'aimer là, c'est comme ça. A la fin, mon fils n'en pouvait plus, parce qu'il m'appelait à une certaine heure pour me dire: maman, tu avais raison'', a dévoilé Tina Glamour.

Puis d’ajouter: '' Vous voyez les enfants là, surtout les garçons, quand tu es Kpoclé (homme à femmes ), tu tombes sur une femme Kpoclé(prostituée)...J'ai dit à mon fils: ne marie pas quelqu'un qui est enfant de pauvre (...) ''.

Un sortie fortement critiquée sur la toile au point où Tina Glamour est revenue sur le plateau de ''Allô caviar'', vendredi, afin de présenter ses excuses à Carmen Sama.

''La dernière fois, j'avais pris un produit à 18h qui a donné des effets secondaires (...) Toutes mes excuses à ma fille Carmen. Je suis allée trop loin dans mes propos. Je demande pardon à Carmen et à sa famille. Carmen est belle, elle sait préparer. Ma petite fille Rafna me manque. Reviens Carmen. Tout ce qui me reste ce sont mes petits enfants. Carmen Sama cuisine bien, elle se moque beaucoup, elle adore la couleur verte. Je ne suis pas très contente d’elle, elle a coupé ses longs cheveux , elle me manque. Je n’ai pas vraiment eu de problèmes avec elle en tant que tel. Il faut que les gens arrêtent de s’ingérer dans nos problèmes de famille", a-t-elle soutenu.