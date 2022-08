Tiassalé: Alpha Sanogo annonce la création d’un club professionnel de football

Parrain d’un tournoi de football à Tiassalé, Alpha Sanogo a annoncé, samedi 06 août 2022, la mise en place d’un club professionnel de football au niveau de ladite locale d’où était originaire Laurent Pokou, légende du football ivoirien.

La ville de Tiassalé aura son club professionnel de football grâce à Alpha Sanogo

Le lancement officiel du tournoi de football dénommé ‘’Alassane Ouattara‘’ a eu lieu, samedi 6 août à Tiassalé. Un tournoi parrainé par Alpha Sanogo, secrétaire départemental du RHDP-Tiassalé, par ailleurs Directeur des affaires financières au ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Alpha Sanogo a annoncé qu’il s’agit d’un tournoi de détection de jeunes talents pour la mise en place d’une équipe professionnelle de football qui représentera la ville de feu Laurent Pokou, aux compétitions nationales, voire internationales.

‘’Ce tournoi est un tournoi de détection de talents. Nous sommes en train de mettre en place une équipe de Tiassalé. Donc les jeunes qui seront brillants, seront retenus par l'entraîneur içi présent. Je demande aux joueurs d'être moins coléreux et courageux sur le terrain, parce qu’à Tiassalé, nous voulons aussi avoir un joueur qui joue la ligue européenne des champions‘’, a-t-il indiqué.

Puis d’ajouter: ‘’Mon devoir à moi, c’est de vous accompagner, de vous montrer le chemin de la réussite; et ce chemin pour moi, passe par le sport. Mon devoir, en tant que cadre de Tiassalé, c’est de m’investir pour que vous ne puissiez pas être entraînés par les effets nuisibles de la vie, notamment la drogue qui devient un fléau à Tiassalé … Évitez la drogue parce que cela va vous détruire‘’, a-t-il insisté.

Le président du comité d’organisation, Edmond Diallo, a exprimé sa gratitude au parrain, Alpha Sanogo, qui n’a pas lésiné sur les moyens pour organiser cette compétition. ‘’Comme vous ne l’avez jamais vu à Tiassalé, monsieur Alpha Sanogo a décidé de nous accompagner pour un tournoi dont la récompense est à 1.000.000 de FCFA pour le vainqueur, 500.000 pour le deuxième et 150.000 pour le 3ème. Nous voulons seulement dire merci au parrain qui ne lésine pas sur les moyens quand il s’agit de la jeunesse", s'est-il réjoui.

Alpha Sanogo met la somme de 15 millions de FCFA à la disposition de la jeunesse de Tiassalé

Réputé pour ses nombreuses actions sociales en faveur des populations de Tiasssalé, Alpha Sanogo n’a pas dérogé à ses principes. Il a annoncé la mise à disposition de la somme de 15 millions de Fcfa pour la jeunesse de Tiassalé.

‘’Dès le mois prochain, nous allons recommencer le projet de formation des jeunes. Nous avons pu mobiliser aujourd’hui, la somme de 15 millions de Fcfa, qui est aujourd’hui logée dans une microfinance. Je vous promets que dès le mois prochain, un cabinet sera ouvert à Tiassalé pour mettre ce montant à votre disposition. Et un autre cabinet va vous former. Faites-moi confiance, mon devoir, c’est de sortir les jeunes de Tiassalé de la pauvreté, et c’est ce que je vais faire pour Tiassalé‘’, a-t-il rassuré.

Notons qu’Alpha Sanogo a offert aux populations de la cité de la symbiose, un concerto qui a été marqué par la présence d'artistes de renom dont Safarel Obiang et Bamba Ami Sarah.

Pour de nombreux habitants de la ville, c’est la toute première fois que Tiassalé accueille un événement qui voit la présence de grosses têtes du Coupé-décalé.

‘’Nous faisons venir des artistes de renom pour que Tiassalé puisse vivre. Les artistes que vous voyez à la télé, nous allons tous les faire venir à Tiassalé, un à un. À tous les grands artistes, approchez mes services. Si vous voulez voir Tiassalé, approchez mes services, nous allons faire ça pour vous‘’, a promis Alpha Sanogo qui, rappelons-le, avait récemment fait venir Bebi Philip à Tiassalé à l’occasion de la fête des mères.