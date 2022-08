Indépendance à Tiassalé: Comment Alpha Sanogo a réuni cadres et élus locaux

A l'occasion de la fête de l'Indépendance à Tiassalé, Alpha Sanogo, secrétaire départemental du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a offert un concerto, le samedi 6 août 2022, aux populations de la cité de la symbiose. Les élus et les cadres de Tiassalé, toutes obédiences confondues, se sont retrouvés à ce concerto de l'indépendance organisé pour la toute première fois dans la cité de la symbiose et qui a vu la présence de deux grosses têtes du Coupé-décalé que sont Bamba Ami Sarah et Safarel Obiang.

Alpha Sanogo égaie les populations de Tiasssalé

Pour Alpha Sanogo, l'organisation de ce concerto à Tiassalé, s'inscrit dans la dynamique de la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire, avec pour objectif de rassembler tous les fils et les cadres de Tiassalé, au-delà de leurs appartenances politiques, autour de l'idéal de la fraternité et de la cohésion en empruntant les sillons tracés par le Président de la République Alassane Ouattara.

Tout-en adressant ses remerciements aux cadres et élus locaux qui ont favorablement répondu à son invitation, le secrétaire départemental du RHDP-Tiassalé les a exhortés à unir leurs forces et à travailler pour le bonheur des populations et pour le développement de la commune.

Assalé Tiémoko, le député-maire de Tiassalé, Alexis Amichia, délégué départemental du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), et Namo, fédéral du Parti des Peuples Africains- Côte d'Ivoire (PPA-CI), ont, quant à eux, affiché leur joie de prendre part à ce concert, et n'ont pas manqué de féliciter Alpha Sanogo pour son initiative.

Pour sa part, le public ne s'est pas fait prier. L'esplanade de la mairie a été pris d'assaut par de nombreux habitants de la ville qui y ont passé toute la nuit.

Notons qu'un peu plus tôt dans la matinée de ce samedi 6 août, Alpha Sanogo a offert une dizaine de boeufs, accompagnée de sacs de riz aux différentes communautés de Tiassalé afin de leur permettre de mieux commémorer ce 62ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d’Ivoire.

Dans l'après midi, le Départemental du RHDP a donné le coup d'envoi de la première édition du tournoi de football dénommé ''Alassane Ouattara '' qui permettra de détecter de jeunes talents afin d'aboutir à la constitution d'un club professionnel de football pour la ville de Tiassalé. L'avenir s'annonce encore plus rayonnant pour la jeunesse locale.