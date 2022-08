Gagnoa: La montée en force de la consommation de drogue dénoncée

Le préfet de région, préfet du département de Gagnoa, Lancina Fofana, a présidé, dimanche 7 août 2022, la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire dans cette ville.

Montée en force de la consommation de drogue à Gagnoa, chef-lieu de la région du Gôh

Cérémonie sobre de la Fête nationale, dimanche à Gagnoa, en marge de la cérémonie officielle de célébration des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro.

Présidé par le préfet de région, Lancina Fofana, il a interpeller les populations, quant à la nécessité de collaborer avec les forces de l’ordre pour l’identification et la destruction des fumoirs.

« Il n’est de secret pour personne que dans nos villages et quartiers, l’on assiste à la prolifération des fumoirs », s’est offusqué M. Fofana, invitant la population à jouer « franc-jeu » en dénonçant ces nombreux sites de ventes et consommations de drogues, ainsi que leurs gestionnaires et complices.

Il a exhorté les populations et singulièrement les leaders communautaires et religieux à se mettre du côté des forces de l’ordre, pour dénoncer tous les fumoirs et refuser de se faire complices de tous ceux qui veulent diviser les habitants de Gagnoa

Selon lui, les conséquences de la prolifération des fumoirs sont « nombreuses et importantes », notamment, l’insécurité grandissante dans certains quartiers et villages, l’incivisme avec les contestations des autorités traditionnelles dans les villages de Gagnoa, la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux ainsi que les bagarres rangées entre groupes de jeunes, avec son corollaire, d’appel à la haine

Un défilé des forces de défenses et de sécurité, composées de deux pelotons de la gendarmerie nationale, deux sections de la police nationale, une section des Eaux et forêts, une section de l’administration pénitentiaire et une section de l’office national de la protection civile, a clos le volet militaire de la fête.