Concerto de l'indépendance à Yamoussoukro: Pari réussi pour Lass PR

Placé sous le thème : « Liens Forces de Défense et de Sécurité-Populations, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires », la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire a démarré par un match de gala, samedi 6 août 2022 à Yamoussoukro, suivi dans la soirée, par un concert géant (concerto) offert comme cadeau par le Président de la République aux populations ivoiriennes pour consolider la dynamique de décrispation et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'était en présence du ministre gouverneur du District autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, et de Lacina Ouattara dit Lass PR, homme orchestre et principal organisateur de l'événement, qui a dansé et communié avec la population.

62ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d’Ivoire: Comment Yamoussoukro a vibré

Les populations de Yamoussoukro et celles venues de toutes les contrées de la Côte d’Ivoire pour célébrer la fête de l'indépendance de notre pays, ont communié, samedi 6 août, veille de la célébration, avec de nombreux artistes, dont Ismaël Isaac, Malou Amley et bien autres, avant l'entrée en scène du cadeau du Président de la République aux populations, la méga star du reggae, Alpha Blondy.

Sur la scène à l'esplanade de la fondation FélixHouphouet-Boigny de Yamoussoukro, qui a refusé du monde, ce samedi 06 août 2022, Alpha Blondy qui est apparu jeune et plus énergique que jamais, a été ainsi le premier artiste à faire un commentaire en public du message à la nation que le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, avait fait quelques heures plus tôt.

Ainsi la star de la musique reggae, Alpha Blondy s’est réjouie de l’action du chef de l'État Alassane Ouattara. Il a invité l'assistance à l'ovationner, comme il l'a fait pour Bédié et Ouattara. Durant plus de deux heures, de minuit 20 à 02:30 minutes environ, Alpha Blondy a visité son riche répertoire au grand bonheur des mélomanes, qui reprenaient en chœur le refrain et même les paroles principales de certaines chansons.

Yodé et Siro, ainsi que plusieurs autres artistes ont ensuite apporté leur touche à ce concert géant offert aux populations de Côte d'Ivoire. Un beau spectacle riche en sons et en lumières pour célébrer les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous a été pris pour le concerto de l'an 2023.