Dj Arafat: Encore une autre empoignade entre Tina Glamour et Olopkatcha

A quelques jours de la commémoration de l’an 3 du décès de Dj Arafat, Tina Glamour s’est encore attaquée à Olopkatcha l’empereur. La raison.

Tina Glamour s'attaque à nouveau à Olopkatcha: "occupe-toi de tes poissons et laisse tout ce qui concerne mon fils DJ Arafat"

Tout est parti d’une publication de l’ancien garde du corps du Daishikan invitant les chinois à se procurer les tee-shirts conçus pour rendre hommage au Beerus Sama le 12 août prochain. ‘’Tee-shirt officiel de l’an 3 disponible. 15 mille casquette et le tee-shirt‘’, a posté Olopkatcha.

Et la réponse de Tina Glamour ne s’est pas fait attendre. ‘’ Trop c’est trop ! Chaque 12 août, des personnes prennent la photo de mon enfant pour se remplir les poches. Mon fils n’est pas le jouet commercial de qui que ce soit. Je suis la seule personne apte par qui on doit passer pour demander la permission à titre commercial et quand je valide, on le fait ensemble comme mon fils Badro Escobar le fait. Badro que vous combattez là, il se lève chaque année pour me demander la permission. C’est un enfant digne, un enfant qui respecte la mère de son défunt ami, poli et respectueux, qui a de la considération pour ma personne et la personne de mes petits-enfants. N’achetez pas ces T-shirts là. Le vendeur de poisson, occupe-toi de tes poissons et laisse tout ce qui concerne mon fils DJ Arafat. Tu as assez maga (volé) comme ça. Tu n’es plus dans la Yorogang , tu es dans la poissonnerie‘’, a-t-elle chargé dans un message posté sur sa page Facebook.

De son côté, Olokpatcha est revenu à la charge, faisant savoir qu’il n’est pas le propriétaire de ces tee-shirts. ‘’ Bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais par ce message vous dire que les tee-shirts ne sont pas à moi mais à la fondation DJ ARAFAT. Alors, je suis désolé si faire la publicité, est mauvais. Sur ce, je retourne dans l’eau chercher mes poissons. Merci‘’, a-t-il répondu.