Patrick Achi: «La santé occupe une place de choix dans l’action gouvernementale »

Ce sont les travaux de trois infrastructures de base qui vont changer le quotidien des populations des villes de Gbélégban et d’Odienné, qui ont été lancés ce mardi 9 août 2022 par le Premier ministre Patrick Achi. Il s’agit, pour la ville de Gbélégban, de l’hôpital général et du lycée professionnel, et pour la ville d’Odienné, du Centre hospitalier régional (CHR).

Région du Kabadougou: Patrick Achi lance les travaux de deux centres hospitaliers et d’un centre de formation

Arrivé à Gbélégban dans la soirée du 8 août, Patrick Achi s’est félicité de la construction de ces deux centres. « Ces deux infrastructures vont faire de Gbélégban une ville encore plus belle, encore plus attirante », a dit Patrick Achi. Dans son adresse aux populations de Gbélégban avec laquelle il a rappelé ses liens forts, le chef du gouvernement a souligné l’importance de ce futur centre de santé qu’il a présenté comme un « joyaux architectural qui fera la fierté des populations ».

« Un hôpital, c’est important surtout lorsqu’on se trouve à Gbélégban. Cela permet aux parents de ne pas se déplacer. Aujourd’hui, c’est l’hôpital qui vient à eux. Merci au Président Alassane Ouattara », a souligné Patrick Achi qui a par ailleurs indiqué que plusieurs autres infrastructures sanitaires sont prévues pour la région du Kabadougou.

Le futur hôpital général de Gbélégban qui sera construit pour un coût d’environ 15 milliards de Francs CFA, va disposer de plusieurs services pour en faire un hôpital moderne et d’une capacité de 60 lits. Pour ce qui est du Lycée professionnel, Patrick Achi a indiqué aux populations de Gbélégban que « la formation professionnelle est toute aussi importante que la santé ».

L’établissement qui aura une capacité d’accueil de 300 élèves qui pourra à terme monter à 1000, va offrir des formations dans divers domaines dont l’agriculture et l’élevage. La qualité des formations, à en croire Patrick Achi, permettront aux jeunes de Gbélégban d’être au rendez-vous de la marche vers la souveraineté alimentaire pour la Côte d’Ivoire.

Pour le chef du gouvernement, la ville disposera des atouts pour «devenir l’un des centres greniers du Kabadougou et même de la Côte d’Ivoire ».

Des ministres et des cadres locaux comblés

De son côté, Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s’est félicité des résultats obtenus par le gouvernement ivoirien dans le domaine des établissements de santé. « Le processus de densification de nos infrastructures sanitaires grandit jour après jour », a-t-il dit.

Selon le ministre, l’objectif du gouvernement ivoirien est de « bâtir un système sanitaire performant, robuste et résiliant ». Pour sa part, N’Guessan Koffi, ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage a invité les parents et jeunes de Gbélégban à se tourner vers les formations qui seront offertes par cet établissement.

« La formation professionnelle est la voie de l’avenir », a soutenu le ministre qui a par ailleurs indiqué que le futur lycée pourra accueillir des élèves de la Guinée et du Mali renforçant ainsi l’intégration sous-régionale. Maire de Gbélégban, Sita Ouattara dont l’action a été fortement saluée par le Premier ministre, a remercié le gouvernement pour la construction de l’hôpital général avant de s’adresser aux jeunes en ces termes : « La construction d’un lycée professionnel est une grande bénédiction pour la jeunesse de Gbélégban ».

Un CHR d’une capacité de 187 lits pour Odienné

En début d’après-midi de cette journée marathon, Patrick Achi a présidé la cérémonie de lancement des travaux du nouveau Centre hospitalier régional (CHR) d’Odienné. En présence de plusieurs membres du gouvernement et de cadres de la région, le chef du gouvernement a insisté sur la volonté du gouvernement d’améliorer considérablement le système sanitaire ivoirien.

« Le secteur de la santé occupe une place de choix dans l’activité gouvernementale. Il connait une phase de redynamisation sous la conduite bien éclairée du Président de la République, Alassane Ouattara », a déclaré Patrick Achi. Le chef du gouvernement a expliqué la nécessité pour Odienné d’abriter un nouveau CHR.

« La décision de construire un nouveau CHR à Odienné se justifiait par les contraintes du site actuel situé en pleine ville et qui ne permettait pas sa transformation efficiente et une mise aux normes aux standards internationaux », a précisé le Premier ministre qui a assuré que « le nouveau CHR aura des normes internationales ».

Pour Patrick Achi, cet établissement et tous ceux actuellement en construction, « changeront la donne en matière d’accès à de meilleurs soins de santé dans la région ». « Odienné ne pouvait pas être en reste du vent de renouveau et de transformation qui souffle depuis l’année 2018 sur le secteur de la santé à travers la mise en œuvre du vaste programme hospitalier en particulier dans le développement des infrastructures », a indiqué le Premier ministre.

Auparavant, Pierre Dimba, ministre de la Santé, a précisé que le futut CHR qui sera « un établissement de niveau 3 », offrira aux populations « des avantages financiers et aussi la rapidité de la prise en charge ». De son côté, Gaoussou Touré, Ministre-gouverneur du District du Denguélé, a indiqué qu’avec cette cérémonie de lancement, « le temps d’un espoir nouveau se présente pour Odienné ».

Ministre de la Femme et maire d’Odienné, Nassénéba Touré quant à elle, a remercié le Président de la République pour ce futur CHR. « C’est la preuve manifeste que le Président de la République tient toujours à ses promesses », a-t-elle indiqué sous les vivats des populations.

Le nouveau CHR, faut-il le préciser, qui aura une superficie de 10,5 hectares avec une capacité de 162 lits sera bâti pour un montant de 33 milliards de Francs CFA. Le centre qui sera l’un des plus importants établissements de la région nord du pays va disposer des services les plus modernes dont 4 blocs opératoires. Les travaux de construction sont prévus pour durer 24 mois.