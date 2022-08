Côte d’Ivoire: Pourquoi Ouattara n'a pas gracié Dogbo Blé et Séka Séka

Le Général DOGBO Blé Brunot et le Commandant SEKA Yapo Anselme restent en prison. Ils n'ont pas été graciés par le Président de la République, Alassane Ouattara, contrairement au Vice-Amiral Faussignaux VAGBA, au Commandant ABEHI Jean-Noël et à l’Ex Président Laurent GBAGBO, qui viennent de bénéficier de la grâce présidentielle.

Les coupables de crime de sang restent en prison : Cas de Dogbo Blé et Séka Séka

« Quand on t’envoie, il faut savoir t’envoyer », disait Laurent GBAGBO. Chaque année, le Président de la République, Alassane OUATTARA, accorde la grâce présidentielle à de milliers prisonniers des crimes de droit commun qui sont poursuivis dans des affaires telles que recel d'objets volés, escroquerie, intrusion dans des biens d'autrui et utilisation des réseaux sociaux à des fins d'incitation à la haine et à la violence etc.

D’autres catégories de personnes bénéficient aussi de l’amnistie pour leurs responsabilités à des évènements politiques. Seuls les coupables de crimes de sang restent détenus. Ainsi donc des officiers supérieurs proches du pouvoir précédent qui sont reconnus coupables de crime de sang restent en prison nonobstant les plaidoiries de leurs responsables politiques.

En effet, le Vice-Amiral Faussignaux VAGBA, le Commandant ABEHI Jean-Noël et l’Ex Président Laurent GBAGBO viennent de bénéficier par décret présidentiel de la grâce en faveur de la fête nationale. Les généraux, les colonels et les commandants qui se sont illustrés par le crime de sang pendant la crise postélectorale de 2010-2011 restent en prison.

La culpabilité de DOGBO Blé et SEKA SEKA est engagée

C’est le cas du Général DOGBO Blé Brunot et le Commandant SEKA Yapo Anselme qui ne peuvent pas bénéficier ni de la grâce encore moins de l’amnistie en ce jour. L’ancien Chef de la Sécurité de l’Ex Première dame Simone GBAGBO et Chef de l’escadron de la mort, le Commandant SEKA Yapo Anselme a été reconnu coupable d'avoir tué par balle le chauffeur de l'ex-ministre des Droits de l'homme, Joël N'GUESSAN, lors de la crise postélectorale de 2011.

L'autopsie a révélé que le chauffeur en question avait été retrouvé mort calciné. Quant au Général DOGBO BLE Brunot, Chef de la garde républicaine, il a été reconnu coupable de la mort de Stéphane Di Rippel, Directeur de NOVOTEL, de Yves LAMBELIN, Directeur Général de SIFCA, et de son Assistant Raoul ADEOSSI, de Chelliah PANDIAN, Directeur d’une filiale de SIFCA, du Général Robert GUEI, Ancien Chef d’Etat et de sa famille ainsi que de son aide de camp, du colonel-major à la retraite DOSSO Adama.

Devant autant de crimes, dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne pourront pas bénéficier de sitôt des largesses des prérogatives du Président de la République. Bien que Laurent GBAGBO, l’Ex Chef suprême des armées, ait été acquitté par la CPI pour des présomptions de culpabilité de crime contre l’humanité, ses généraux et commandants ont été jugés coupables de crime de sang en Côte d’Ivoire.

La culpabilité de GBAGBO est dégagée même si sa responsabilité reste contestable ; alors que la culpabilité de DOGBO Blé et SEKA SEKA est engagée. Sachez désormais qu’il faut savoir s’envoyer quand on vous envoie.

Par Idriss DAGNOGO