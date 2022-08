CAF: Super League, ce que gagnent la FIF et les autres fédérations

La Super League, nouvelle compétition interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), débutera en août 2023. Le tournoi doté de 100 millions de dollars a été officiellement lancé ce mercredi 10 août 2022 en Tanzanie.

Le prize money de la Super League s’élèvera à 100 millions de dollars

La Super Ligue de la CAF, une compétition annuelle de football de clubs en Afrique, a été lancée ce mercredi 10 août 2022, avec une dotation de 100 millions de dollars (96 M EUR).

La Confédération africaine de football (CAF) ouvre la voie à une nouvelle compétition aux côtés de la Ligue des champions africaine et la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le seul tournoi qui rapporte vraiment de l'argent sur le continent.

Réunie ce jour à Arusha, en Tanzanie, à l’occasion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Confédération africaine de football a officialisé le lancement de la Super Ligue africaine à partir d’août 2023.

Le prize money de la compétition (argent distribué aux participants) s’élèvera à 100 millions de dollars. Grâce aux revenus générés et avec le soutien de la FIFA, la CAF prévoit de verser annuellement un million de dollars à chacune de ses 54 associations membres mais aussi d’alimenter son fonds de développement à hauteur de 50 millions de dollars.

Super League CAF: Mode d’emploi

Le tournoi va opposer les 24 meilleurs clubs du continent, issus de 16 pays différents. A en croire la CAF, ces écuries seront d’abord réparties durant une première phase en trois groupes géographiques composés chacun de 8 équipes (Afrique du Nord, Afrique Centrale et de l’Ouest, et Afrique du Sud et de l’Est). Durant celle-ci, les 8 clubs de chaque groupe seront opposées en matchs aller-retour et chaque formation disputera donc 14 matchs durant cette première phase.

A l’issue de ce cette phase de groupes, les 5 premiers de chaque poule et le meilleur 6è, tous groupes confondus, prendront part à la phase à élimination directe à partir des 8es de finale qui marqueront la fin de la répartition géographique.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a officiellement soutenu l'idée d'une Super League africaine, malgré la résistance farouche de la FIFA à la Super Ligue européenne, finalement condamnée. Il avait avancé plus tôt cette année que la Super League africaine, dont on parle depuis 2019, sera "une proposition complètement différente."

"Il ne s'agit pas du tout d'une ligue dissidente. C'est une Super Ligue africaine intégrée dans les structures institutionnelles du football africain et mondial", a déclaré le président de la FIFA. "La deuxième différence significative est qu'il s'agit d'une compétition ouverte, permettant aux équipes d'être promues et aussi d'être reléguées si elles ne sont pas performantes."

"Une partie importante de l'argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain et une partie du processus consiste à donner 1 million de dollars chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse", avait précisé le président de la Confédération africaine, Patrice Motsepe, dans le communiqué.

Le lancement de cette Super Ligue avait été approuvé à l'unanimité l'année dernière par les 54 associations membres de la CAF.