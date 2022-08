Grâce présidentielle de Gbagbo : Le RHDP salue le courage de Ouattara

Dans un communiqué publié le mercredi 10 août 2022, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) s'est prononcé sur le récent discours d'Alassane Ouattara à la Nation. Le parti au pouvoir, par l'entremise de son porte-parole, Kobenan Kouassi Adjoumani, a salué les "décisions courageuses" du chef de l'État envers Laurent Gbagbo et certains hauts responsables militaires.

Le RHDP "félicite et encourage le président de la République"

Au nom du RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani a livré un communiqué relatif au discours de la Nation prononcé par Alassane Ouattara le samedi 6 août 2022, veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. D'entrée de jeu, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a fait savoir que les décisions prises au niveau politique et social par le président ivoirien "sont historiques, courageuses et concrètes", car démontrant "l’attention particulière que le président de la République accorde à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de nos populations".

Le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix est revenu sur la grâce présidentielle accordée à l'ex-président Laurent Gbagbo, mais également le dégel de ses comptes et le paiement de ses arriérés de rentes viagères. Il n'a pas manqué de mentionner la liberté conditionnelle accordée au vice-amiral Vagba Faussignaux et au commandant Jean-Noël Abehi.

"Le RHDP salue par ailleurs, les décisions courageuses prises à l’endroit de M. Gbagbo et de certains hauts responsables militaires pour des faits liés à la crise postélectorale de 2010", a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani. Le cadre du parti au pouvoir a aussi félicité l' "engagement résolu et inflexible" d'Alassane Ouattara "à toujours œuvrer pour la paix, l’unité nationale et le rassemblement de tous les Ivoiriens sans exclusive".