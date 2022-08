Fintech: Le Groupe MTN accueillera son 2è hackathon MoMo API

Mobile Money Côte d’Ivoire a invité les entrepreneurs et développeurs de plusieurs marchés à participer à un hackathon MoMo API, le 18 juillet 2022, avec un défi de créer une application mobile qui utilise l’API MoMo pour une utilisation dans leurs marchés.

Hackathon MTN: MoMo API 2022 se déroule dans plusieurs pays d'Afrique

Les développeurs étaient en concurrence pour créer une application novatrice pour les marchés où ils sont inscrits, qui peut traiter des transactions financières avec des capacités supplémentaires qui vont au-delà du traitement des paiements et stimulent l’inclusion financière et l'alphabétisation.

Le hackathon est le deuxième organisé par MTN Group Fintech et a lieu dans plusieurs pays comme la eSwatini, la Zambie, le Congo Brazzaville, le Rwanda, l’Ouganda, le Cameroun, le Bénin, le Ghana, la Guinée Conakry et la Côte d’Ivoire.

« MTN s’engage à étendre l’inclusion financière et numérique à l’ensemble du continent afin de poursuivre sa stratégie visant à construire une plateforme Fintech panafricaine qui alimentera l’économie numérique et servira de catalyseur pour la croissance sociale et économique en Afrique », a déclaré Serigne Dioum, Chief Fintech Officer de MTN Group.

« Avec notre plateforme Open API, nous rejoignons les talents débrouillards de l’Afrique et leur permettons de croître et de créer des opportunités en tirant parti de notre plateforme MoMo. Nous ne doutons pas que c’est en collaborant avec les talents d’Afrique que nous élargirons l’offre de services disponible sur MoMo », a-t-il ajouté.

À propos du défi :

• Le défi se déroulera du 18 juillet 2022 au 9 septembre 2022.

• Les développeurs disposeront de quatre semaines pour soumettre leur idée d’une solution financière novatrice et application transactionnelle qui doit inclure l’utilisation des API MTN Mobile Money

• Les développeurs doivent créer une application mobile qui utilise MTN API MoMo ; l’application mobile doit cibler les consommateurs, les commerçants ou entreprises.

• L’application doit fournir une solution pratique et valable déployés sur le marché où les demandeurs se sont inscrits et peuvent couvrir utiliser des cas au-delà du paiement, mais utiliser les API MTN MoMo.

• Mobile Money de chaque pays participant sélectionnera les 12 meilleurs candidats pour progresser à la phase de prototypage

• Les candidats présélectionnés devront faire une démonstration en direct de leur demande à l’arbitre de grief (Juges)

• Les développeurs intéressés peuvent en savoir plus [ici]

Les finalistes ont la chance de gagner jusqu’à 5000 USD en prix dans leur pays respectif.