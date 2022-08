Titrologie: Ouattara, Gbagbo et Bédié, à qui la faute du fiasco du 7 août?

Titrologie - Retrouvez toute l'actualité en Côte d'Ivoire dans notre revue de presse des quotidiens d'information sur l'actualité politique, economique et faits divers de société à Abidjan et partout dans le pays.

Attendu à Yamoussoukro le 07 août, Laurent Gbagbo commémore l'an 62 de la Côte d’Ivoire à Abidjan avec la Diva Aicha Koné - Titrologie

On en sait un peu plus sur le fiasco retentissant des retrouvailles des trois grands de la politique ivoirienne au défilé militaire et civil à l’occasion de la célébration du 62è anniversaire det l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août à Yamoussoukro.

Le Nouveau réveil éveille l'opinion nationale sur la journée de Laurent Gbagbo le 07 août 2022, alors qu'il était attendu à la célébration de la Fête nationale à Yamoussoukro.