Les concours d'entrée à l' INFS sont ouverts : Voici les conditions

Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale informe à travers un communiqué que les concours directs d'entrée à l' INFS (Institut national de formation sociale) sont ouverts pour les cycles d'éducateurs préscolaires, de maitres d'éducation surveillés, des éducateurs spécialisés et des éducateurs préscolaires adjoints.

INFS : Les concours officiellement lancés

Les concours de l' INFS pour l'année 2022 sont ouverts, a-t-on appris auprès du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Pour le cycle d'éducateurs préscolaires, les candidats devront être titulaires du baccalauréat ou du BTS ou du BT sciences médicales ; être âgés de 18 ans au moins et 36 ans au plus au 31 décembre 2022. Il faut également noter que la durée du cycle de formation est de trois ans. Les épreuves écrites se dérouleront le 8 octobre 2022. Les frais pour la visite médicale fixés à 33 000 francs CFA et le droit d’inscription est de 12 500 francs CFA.

Ci-dessous l'intégralité du communiqué d'ouverture :