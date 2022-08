Maroc : La FRMF officialise l'éviction de Vahid Halilhodzic

Vahid Halilhodzic n'est plus le sélectionneur national du Maroc. Arrivé à la tête des Lions de l'Atlas le 14 août 2019, le technicien Bosnien vient d'être limogé par la Fédération marocaine de football (FRMF).

Maroc :Vahid Halilhodzic congédié

Vahid Halilhodzic et le Maroc, c'est désormais une histoire ancienne. Comme annoncé, depuis ce mercredi 10 août par plusieurs sources, le technicien de 70 ans vient d'être éjecté ce jeudi 11 août 2022 de la tête des Lions de l'Atlas du Maroc par l'instance faîtière du football marocain. L'officialisation a été faite via un communiqué de l'institution que dirige par Fouzi Lekjaa. « En raison des divergences de points de vue entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’entraîneur de l’équipe nationale « A », M. Vahid Halilhodzic au sujet de la préparation idoine des Lions de l’Atlas pour la phase finale de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022, les deux parties ont convenu de se séparer à l’amiable », a annoncé la FRMF sur son site officiel.

« À cet effet, la FRMF remercie M. Halilhodzic pour le travail accompli durant sa mission à la tête de l’équipe nationale dont principalement la qualification pour la prochaine Coupe du monde grâce à une sélection disposant de jeunes joueurs talentueux, et prometteurs. De son côté, M.Vahid Halilhodzic souhaite plein succès au onze national dans l’avenir », a ajouté la FRMF.

La Fédération royale marocaine de football assure « qu’elle mobilisera tous les moyens afin d’assurer à l’équipe nationale une bonne préparation au Mondial 2022 ».

Désormais, après le départ de Vahid Halilhodzic, le retour en sélection d'Hakim Ziyech est plus que jamais d'actualité.

Le cas Ziyech a été fatal à Vahid Halilhodzic

Sans doute, le cas Hakim Ziyech a été finalement fatal pour l'ancien entraîneur du FC Nantes. En effet, ce dernier était critiqué de manière virulente par l'opinion publique marocaine depuis qu'il a mis de côté, l'ailier de Chelsea Hakim Ziyech pour des raisons d'indiscipline. Et pour plusieurs observateurs, le rapport conflictuel du joueur avec Vahid Halilhodzic est la cause principale du limogeage de ce dernier.

Pour l'heure, l'instance faîtière du football marocain n'a pas encore nommé le successeur de l'ex-entraîneur du FC Nantes, mais Walid Regragui (46 ans), l'ancien patron du banc du WAC reste le favori principal pour conduire les Lions de l'Atlas à la prochaine Coupe du monde de football.