Tina Glamour à Sidiki Diabaté : "Si tu es à Abidjan...Il faut qu'on parle"

La mère de feu DJ Arafat, Tina Glamour, a décidé de faire la paix avec le chanteur malien, Sidiki Diabaté, très proche de la veuve de son fils.

Tina Glamour : ''J'ai été vraiment touchée par le geste de Sidiki. Aidez-moi à lui dire merci''

Le chanteur malien Sidiki Diabaté est soupçonné d'être en couple avec la veuve de son ami, feu DJ Arafat, Carmen Sama. De nombreuses images ont été postées sur la toile, dans laquelle l'on a aperçu le prince de la kora avec la fille du Daishikan, Rafna Houon. Chose que Tina Glamour n'a pas du tout appréciée. Logbo Valentine, de son vrai nom, n'est pas passée par quatre chemins pour le faire savoir.

''Tu n'es pas le parent de Rafna, quand je la lavais tu étais là ? Pense à ta carrière et laisse l'enfant de Dj Arafat. Ma petite fille, tu ne vas pas jouer avec elle. Quand mon fils est parti au Mali, la vidéo est encore là, il est parti au Mali, il est revenu, il ne s'est plus retrouvé. Tu vas faire la même chose avec Rafna ? Je t'interdis ça au nom de Jésus, je t'interdis ça aujourd'hui et je t'interdis ça dans 100 ans . .. tu n'es personne, tu n'es pas le père de Rafna, tu l'exposes là, tu sais qu'elle est petite ? Avant que tu ne viennes donner ta merde d'un million là, il y a des gens qui ont aidé. Si vous avez vos problèmes sexuels à régler avec miss Yao, ce n'est pas Carmen Sama, c'est Miss Yao, ça n'engage que vous. Ça ne me regarde pas'', a-t-elle indiqué dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

De son côté, Sidiki Diabaté n'a jamais répondu aux propos de Tina Glamour. Et il a même décidé d'acheter des tickets d'un montant d'un million de francs C FA pour le concert de Tina Glamour prévu pour ce 12 août 2022.

Ce geste de la star malienne a touché Tina Glamour. C'est en tout cas ce qu'elle a soutenu dans une vidéo publiée sur la toile. '' Je remercie Sidiki Diabaté, non pas parce qu'il a payé les tickets de mon concert à hauteur d'un million de francs CFA. Mais parce qu'il est revenu vers la mère de son grand-frère Arafat que je suis. Sidiki, tu es le bienvenu à mon concert du 12 août. Je ne suis pas compliquée. Mais tant qu'il y a le respect, on est ensemble. J'ai été vraiment touchée par le geste de Sidiki. Aidez-moi à lui dire merci. C'est vrai que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Sidiki, si tu es à Abidjan et que le temps te le permet, il faut qu'on se parle'', a-t-elle indiqué.