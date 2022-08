BAC 2022 Côte d’Ivoire: Classement par taux de réussite des collèges et lycées

Le classement au BAC des établissements publics et privés par ordre de mérite a été établi par le ministère de l'Éducation nationale à partir des résultats obtenus au baccalauréat 2022.

BAC Session 2022: 180 écoles sur 2076 obtiennent un pourcentage de réussite d’au moins 50%

Quels lycées cumulent les meilleurs taux de réussite? Quels sont les meilleurs lycées par région ? Quels lycées peuvent vous faire le plus progresser ? Découvrez le classement des lycées qui ont enregistré les meilleurs résultats scolaires au Baccalauréat 2022 en Côte d’Ivoire.

Sur les 2076 établissements classés au BAC, 5 enregistrent un taux de réussite de 100%. Ce sont le Lycee Scientifique de Yamoussoukro, l'École secondaire Makore de Bingerville, l'École Secondaire Etimoe / Bingerville, le Groupe scolaire IFORAS et le Collège privé Technique Harmattan d’Anyama.

Par ailleurs, 180 écoles obtiennent un pourcentage de réussite d’au moins 50%.

La Direction des examens et concours (DECO) a annoncé le lundi 25 juillet 2022 à Abidjan le pourcentage de réussite du baccalauréat session 2022 qui est de 30.78 %, soit une hausse de 1,54%. Sur les 330 567 candidats annoncés, 319 847 candidats étaient effectivement présents dans les salles de composition pour 98 446 admis, soit un taux de réussite national de 30,78%.

De fait, pour le BAC général qui affiche un taux de réussite de 31.07%, la série C caracole en tête avec 75.34%. Les séries A1 et A2 suivent respectivement avec 52.06% et 35.42%. Le Bac D referme le podium avec 23.64% de réussite.

Dans l’ensemble, les filles sont en tête dans ces résultats avec 45.875 filles admises, soit un taux de 31,04% et 52.589 garçons admis, soit 30,56% a détaillé la directrice des examens et concours.