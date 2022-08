Titrologie: 3 ans après, les téléphones de Dj Arafat dévoilent de lourds secrets

La titrologie du vendredi 12 août 2022. Retrouvez notre revue de presse de l'ensemble des Unes des journaux de Côte d'Ivoire, sur Afrique-sur7.ci. Le RDV quotidien du titrologue.

Élection du Secrétaire départemental RHDP de KOUTO: Bruno Koné répond à Touré Alpha Yaya - Titrologie

Après les violences à l'élection du RHDP à Kouto et les attaques du député Touré Alpha Yaya, candidat au poste de secrétaire départemental du RHDP, opposé à Zakaria Bamba, le suppléant de Bruno Nabagné Koné, le ministre Bruno Koné a apporté la réplique à l’élu local.

Dans un entretien repris dans plusieurs parutions, le ministre de la Construction et de l’urbanisme, s’explique sur le sujet et accuse. Le Patriote rapporte: “Les incidents de Kouto sont le fait d’une seule personne", selon Bruno Koné.

Le Ministre en charge du Logement va plus loin et se lâche: “Je ne suis en compétition avec personne dans la Bagoué”, titre Notre Voie. L’actualité ivoirienne, c’est aussi l’an 3 du décès de la légende du Coupé décalé DJ Arafat. La Côte d’Ivoire et les millions de “Chinois” (fans de l’artiste) commémorent ce vendredi 12 août 2022 le troisième anniversaire de la disparition tragique du Daishikan.

Et c’est le quotidien d'information L'Avenir qui consacre l'entièreté de sa Une à la star ivoirienne morte dans un tragique accident de moto à Cocody Angré.

Selon le journal, il n'y aura pas de célébration faste comme les deux premières années. Le journal révèle que les téléphones de ZEUS ont laissé des traces, de lourds secrets que les lecteurs pourront découvrir dans cette parution de ce vendredi.