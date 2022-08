Danané : 40 chefs de quartiers revendiquent un statut légal

A Danané, le Mercredi 10 Août 2022, les chefs coutumiers des 40 quartiers de la ville, ont revendiqué un statut légal.

Des chefs de quartiers grognent à Danané

Le cadre de concertation des 40 chefs de quartiers qui, aux dires du chef DEWO, chef de quartier Gahéville et président de la chambre d'exécution, se nommant Union des chefs des Quartiers de la ville de Danané (UCQVIDA), se tient à travers une inédite Assemblée Générale Ordinaire.

« Nous sommes heureux d'être unis en ce jour en présence des personnalités premières de la ville afin de renforcer notre implication dans la gestion concrète et normale de nos populations. »

Aux titres des officiels, le secrétaire général de préfecture a représenté le préfet du département de Danané, le représentant du parrain Mr Zouo Éric et de OUEI jean Marie, fils et cadre de Danané. Des groupements de jeunes et de femmes ont également pris part à la cérémonie commémorant l'existence de l'Union des chefs des 40 quartiers de la ville de Danané.

Les directeurs et chefs de services notamment les départementaux de l'agriculture, de la construction et celui de l'urbanisme y ont pris une part active dans l'expertise à offrir aux chefs sans les règlements futurs des conflits fonciers et urbains.

Pour Mr Béné, secrétaire général de préfecture, « créer une union des chefs de quartiers est une très bonne initiative puisque c'est en vue de promouvoir la paix, le développement et la respect des institutions. Les chefs de quartiers sont consultés lorsqu'il y a des décisions à prendre. Ils font partie de la notabilité et de la chefferie. C'est donc dire que les chefs de quartiers ont un rôle à jouer. Vos conseils sont requis par la municipalité et par l'administration préfectorale. »

Le représentant du préfet du département de Danané a fini ses propos en saluant l'initiative dont " les objectifs et résultats attendus sont louables ".

« Cette union nous intéresse énormément. Elle devra être réglementaire, travaillant conformément à la loi pour mettre l'ordre dans le foncier et les questions urbaines», a-t-il conclu.

Dans son allocution, le représentant du parrain a situé cette assemblée générale ordinaire dans le contexte de la décentralisation de la chambre des rois et chefs coutumiers, où la place et le rôle des chefs de quartiers posent souvent problème.

Les chefs de quartiers revendiquent notamment que soit reconnu leur rôle et leur statut en matière de gestion foncière, urbaine et surtout humaine. Selon lui, " la chefferie coutumière a montré ses capacités à épauler l'administration dans la gestion de la cité d'où notre entière satisfaction à être à ses côtés. "

Parmi les conclusions des travaux de ce jeudi 11 Août, l’une devant retenir l’attention de l'opinion publique nationale et locale est la reconnaissance de l'autorité, du pouvoir public et des politiques du statut désormais légal des chefs coutumiers des quartiers de la ville de Danané.

Une correspondance de Sony WAGONDA