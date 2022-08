BTS Entrepreneuriat: Sortie officielle de la promotion Edmond Moukala

Ambassadeur du Cluster Digital Africa, le Congolais Edmond MOUKALA a parrainé une cohorte de 19 étudiants diplômés du BTS en Entrepreneuriat, une initiative de la plateforme d’intelligence collective.

Edmond MOUKALA, le fonctionnaire de l'UNESCO, abreuve des diplômés du BTS en Entrepreneuriat

Le parrain de cette promotion considère cela comme un privilège, un honneur qui lui a été fait par les étudiants. Choix dont il mesure toute la portée et qui reflète beaucoup plus les actuelles préoccupations du continent en matière d’entrepreneuriat.

Il a requis la volonté des promus à s’engager résolument dans la lutte contre la pauvreté par la création de la richesse. Il a attiré l'attention de ces jeunes promus, sur les défis auxquels ils seront bientôt confrontés pour l’avenir du continent africain.

“Je vous invite à plus de créativité, à plus d’audace et à travailler ensemble dans les domaines clés comme l'Éducation, la Santé et de l’Agriculture afin de soutenir le développement durable du Mali et de notre continent”, a prodigué comme conseils, Edmond MOUKALA, aux diplomés.

“Le Cluster digital Africa a trouvé la formule clé permettant de proposer une solution innovante aux défis liés au renforcement des capacités des jeunes: le numérique et l'entrepreneuriat", a-t-il salué. Avant de saisir l’occasion pour traduire ses remerciements au président du Cluster Digital Africa (CDA) pour le travail abattu et tous les projets en élaboration pour la transformation digitale au Mali.

Le Cluster Digital Africa remercie infiniment Edmond pour ce qu’il fait pour le développement de l’Afrique et pour avoir accepté de représenter ces jeunes diplômés du BTS en Entrepreneuriat, a soutenu, pour sa part, le président du CDA, Amadou Diawara.

Qui est Edmond MOUKALA?

De nationalité congolaise, l’homme travaille depuis plus de 25 ans à l’UNESCO, après avoir vécu et travaillé plus de 16 ans en Chine. Edmond MOUKALA a acquis des expériences multiples et interdisciplinaires pour répondre aux multiples missions de l’UNESCO.

M. MOUKALA entreprend des recherches dans les domaines des relations diplomatiques entre l’Afrique et la Chine. Il est éditeur et coéditeur de plusieurs publications, dont celle sur la sauvegarde du patrimoine et le développement durable.