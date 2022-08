BTS Entrepreneuriat: Le CDA multiplie les remises des diplômes

Promotion Mossadeck Bally, Promotion Edmond Moukala, promotion Christian Jumelet, promotion Karim Rahhaoui, promotion Zoghlami Mohamed ou encore les promo N'Diaye N'deye MAssata Ambre Delcroix… la liste des parrains étudiants en diplômés en BTS Entrepreneuriat au Mali ne cesse de s’allonger.

Le Cluster Digital Africa va former 10.000 jeunes au BTS Entrepreneuriat

C’est un pari fou que se donne le Cluster Digital Africa (CDA)! Mais digne des enjeux et défis à relever sur le continent africain. Celui d’ encourager l'entreprenariat et former jusqu'à 10.000 jeunes, bâtisseurs de l’Afrique de demain.

Soucieux de hisser encore plus haut l’économie africaine en agrandissant aussi par la même occasion le secteur de l’emploi, le CDA a lancé depuis le début de l’année une série de formations à travers le continent.

Au Mali, encore confronté à de nombreux obstacles c’est le BTS Entrepreneuriat qui sera mis en avant en faveur des jeunes. L'objectif étant de faire changer l'attitude de la société à l'égard de l'entrepreneuriat, de renforcer les compétences et forger l'esprit d'entreprise.

Depuis, on ne compte plus le nombre de promotions de diplômés au BTS en Entrepreneuriat qui se succèdent à l’Université virtuelle de Bamako, partenaire privilégié du Cluster Digital Africa présidé par le visionnaire Malien Amadou Diawara.

Les illustres parrains et marraines de ces promotions n’ont ménagé aucun effort pour accompagner les apprenants. En présentiel ou virtuellement, ce sont près d’une dizaine de personnalités de tous les domaines d’activités qui ont accepté de donner de leur temps, leurs idées et conseils pour faire d’eux des futurs champions nationaux sur le continent.

Pour le parrain Christian Jumelet, Vice- Président d' honneur du Cluster Digital Africa, les entreprises seront ce que nous tous déciderons qu’elles soient.

“Une entreprise est l’affaire de tout le monde dés lors où nous partageons le sens de sa vision et que les valeurs que nous portons coïncident. Ce n’est pas que l’affaire d’un patron tél que nous le connaissions dans les organisations d’antan. Les nouvelles façons de gouverner ont cet avantage, à savoir de fusionner nos compétences pour le mérite de la performance commune”, estime le fondateur de Enabler4you - Co fondateur de HighChloeCloud.

De Aziz Lektebi, Delcroix Ambre à Eesid Chaker ou Gory Djeneba, en passant par Hamadoun Touré et Rabéa Korso et bien d’autres, les présidents de promotion des étudiants en entrepreneuriat BTS ont unanimement estimé que la jeunesse africaine a un rôle capital à jouer.

Elle est capable d’ouvrir des possibilités d’épanouissement en faveur d’une économie, sociale, politique plus viable. De plus, par son intervention elle peut aussi causer de grands changements. Maintenant, il ne vous reste qu’à être prêt pour faire face aux grands défis et enjeux qui vous sont demandé de relever !

Pour le Cluster Digital Africa, la question de l'emploi occupe une place prépondérante dans les débats politiques de développement de toutes les nations du monde entier car elle retient l’attention des gouvernements qui cherchent les voies et moyens les plus appropriés pour pallier les problèmes de chômage afin de sortir leurs populations de la précarité.

Et cela passe par l’instauration d’un environnement favorable à la création d’entreprise.