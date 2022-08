Affaire 49 militaires: Assalé Tiémoko dévoile le plan de la junte malienne

Les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali ont été inculpés et écroués. Selon Assalé Tiémoko, le député-maire de Tiassalé, cette décision de la junte fait partie d'une parade de la junte malienne afin de détourner la population des réels problèmes que rencontre le Mali.

Assalé Tiémoko appelle à ne pas tomber dans le piège des putschistes maliens

La nouvelle est tombée le weekend dernier. Les 49 soldats détenus au Mali depuis plusieurs semaines ont été inculpés et écroués. La junte au pouvoir, conduite par Assimi Goita, les considère comme des mercenaires ayant débarqué à Bamako sans autorisation.

Cette décision du pouvoir malien a fait réagir Assalé Tiémoko. Le député ivoirien a invité les autorités ivoiriennes "à ne pas tomber dans le piège des putschistes". Le maire de Tiassalé a rappelé dans une note sur les réseaux sociaux que "depuis la fin du mois de juillet, plus de 70 soldats maliens ont été tués dans des attaques attribuées à des djihadistes dans des communiqués enrobés de célébration de bravoure".

Le journaliste ivoirien est convaincu que "ces attaques généralisées" causent "de graves interrogations au Mali". "Si l'on devrait suivre la logique de Goita et ses camarades de feu, un autre coup d'Etat devrait être fait pour les balayer parce qu'ils ont échoué de façon plus grave que celui qu'ils ont renversé. Alors pour détourner l'attention de leur peuple et faire oublier leurs échecs massifs depuis trois semaines , les putschistes ont trouvé la parade à travers trois fuites en avant", a poursuivi Assalé Tiémoko.

Assalé Tiémoko avoue ne pas comprendre pourquoi en de telles circonstances, le gouvernement malien organise une cérémonie de remise d'avions, publie un communiqué sur un échange entre Vladimir Poutine et Assimi Goita et jette les militaires ivoiriens en prison en plein deuil national au Mali, alors que l'Etat malien était disposé à les libérer si leurs conditions avaient été acceptées par la Côte d'Ivoire.

"Ils sont convaincus que cette décision va tellement occuper le débat entre Maliens et entre Maliens et Ivoiriens, que les attaques généralisées des djihadistes dans le pays seront oubliées (...) Ce qu'ils recherchent en ce moment et par dessus tout, c'est une crise qui mette nos deux pays au bord de la guerre afin de pouvoir s'en servir pour justifier leur maintien à la tête du Mali en excluant, comme en Russie, tout débat à l'interne. Et voilà comment les populistes ruinent la fraternité entre les peuples pour leur propre gloire", a révélé le parlementaire ivoirien.