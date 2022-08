Mali: La communauté Idaksahak dénonce l'exécution de 7 civils à Assaylal

Au Mali, sept (7) civils ont été tués, vendredi 12 août 2022 dans la localité d'Assaylal (région de Ménaka), et leurs bétails emportés. C'est la triste information donnée, samedi 13 Août, par la communauté Idaksahak.

Mali: Des terroristes affiliés à DAESH font irruption dans la localité d'Assaylal et tuent des civils

La région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, est confrontée, depuis quelques temps à des attaques terroristes attribuées aux hommes armés appartenant à Daech au Grand Sahara. Samedi 13 Août 2022, dans un communiqué, la communauté Idaksahak a informé l'opinion nationale et internationale que le 12 août 2022, des terroristes affiliés à DAESH ont fait irruption dans la localité d'Assaylal (région de Ménaka) tuant sept (7) personnes civiles et emportant leurs bétails.

La communauté Idaksahak dit attirer une énième fois l'attention des autorités Maliennes, des mouvements signataires et de tous les partenaires du pays sur les massacres commis à l'encontre des civils dans cette partie du pays dans un silence incompréhensible.

Elle appelle le Gouvernement et les mouvements signataires ainsi que tous les partenaires du Mali à protéger les populations victimes de massacres de masse. "Enfin, la communauté Idaksahak présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et prie pour le repos éternel de leurs âmes", indique le communiqué.