Résultats Ligue 1: Le PSG et Neymar explosent Montpellier (5-2)

Les premiers résultats de la Ligue 1 tombent en ce début de saison. Le PSG se balade face à Montpellier. Le Brésilien Neymar s'est offert un doublé au Parc des Princes. Kylian Mbappé a aussi marqué (68e), mais il a raté un penalty.

Neymar et Mbappé ont animé le récital du PSG contre Montpellier

Le PSG en démonstration de force. Après la claque infligée à Clermont la semaine passée, les joueurs de Christophe Galtier ont étrillé Montpellier (5-2), pour leur première rencontre de la saison à domicile. Petit bémol : la défense parisienne a encaissé deux buts évitables, par Khazri (58e) et Tchato (90e).

Avec un Neymar à nouveau en lévitation, et auteur d’un doublé et un Messi à la baguette, les Parisiens ont régalé le Parc des Princes. Ils ont aussi pu compter sur les débuts réussis de Kylian Mbappé et Renato Sanches, également buteurs, même si l'international français est apparu agacé tout au long de la soirée après son penalty détourné.

Pour son retour à la compétition après une blessure aux adducteurs, Mbappé a participé au récital de son équipe contre Montpellier en inscrivant un but. Mais il s’est aussi agacé de certaines situations.

Alors qu’il avait la possibilité d’ouvrir le score à la suite d’une main dans la surface du Montpelliérain Jordan Ferri, Kylian Mbappé a vu sa tentative repoussée par Omlin (23e).

C’est son quatrième échec dans cet exercice sous le maillot parisien, le premier depuis celui manqué contre Leipzig en Ligue des champions en novembre 2021.

Renato Sanches, pour son premier match sous le maillot rouge et bleu, l’international portugais a eu le temps de se distinguer en inscrivant un but plein d’opportunisme sur un service de son compatriote Nuno Mendes sur le côté gauche.