Hassan Hayek affiche les nouvelles ambitions du Lys de Sassandra

L'influenceur Hassan Hayek, dans un message posté sur la toile, a affiché les ambitions de la formation Lys de Sassandra pour la saison 2022-2023 qui démarrera dans les prochains jours.

Hassan Hayek: ''Le LYS de Sassandra vous donne rendez-vous pour une saison palpitante''

Le Lys de Sassandra a été l'unique club de Ligue 1 à avoir voté l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, lors de l'élection à la Fif, qui a eu lieu le samedi 23 avril dernier à Yamoussoukro. Et pour cela, de nombreux internautes se sont très rapidement abonnés à la page Facebook du club; laquelle page Facebook est passée de 7000 abonnés à plus de 300 mille abonnés en quelques jours.

Cette ferveur autour de ce modeste club, n'est pas que virtuelle, puisque le stade Robert Champroux de Marcory est toujours plein pendant les matchs de cette équipe. Une situation qui a poussé le club à avoir de grandes ambitions pour la prochaine saison. ‘’ La saison prochaine, on vise le haut du tableau. On n’est plus un petit club. Donc clairement, on vise le haut du tableau. On a des joueurs qu’on a déjà pistés. On va essayer de faire un bon recrutement pour que l’année prochaine, on puisse avoir une équipe commando pour jouer le titre ou à défaut, décrocher une place africaine. Nos supporters doivent nous faire confiance, on fera chemin ensemble‘’, avait confié il y a quelques mois, Bendé Michel, coach adjoint de la Formation du Lys.

La formation de Lys de Sassandra prépare donc la nouvelle saison. Et les joueurs ont repris les entraînements. Mais contrairement à l'année dernière, les entraînements ont lieu sur une pelouse appropriée, comme le témoignent les images postées sur la page Facebook du club.

Hassan Hayek, l'un des ambassadeurs de cette jeune formation, a clairement affirmé les ambitions des Lymanes pour la prochaine saison. ''Depuis la fin de la saison, vous avez remarqué que le LYS ne fait trop de bruit à l'image de son président, mr DIA ! Soyez sans crainte car le vrai bruit se fera sur le terrain ! Aujourd'hui, nous nous entrainons sur une pelouse, une vraie ! Les essais pour les recrutements se déroulent magnifiquement bien ! Nous sommes une équipe consciente du poid que nous représentons désormais en un temps record ! Nous allons vous faire plaisir avec notre discipline, notre jeunesse et notre plaisir du football ! J'invite désormais les uns et les autres à définitivement revoir leur calcul car nous ne serons pas là pour faire de la figuration mais plutôt pour aller chercher les 3 premières places ! Le LYS de Sassandra vous donne rendez-vous pour une saison palpitante et pleine de surprise positive ! A nous le championnat !", a-t-il posté sur sa page Facebook.