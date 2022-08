Décès de Dj Arafat - Carmen Sama: ''Je sais ce que je continue de ressentir"

Partie à Yamoussoukro pour des activités en hommage à son défunt mari, Dj Arafat, Carmen Sama a posté un message sur la toile, qui est une réponse à ses détracteurs qui estiment qu'elle ne respecte pas la mémoire de la légende du Coupé-décalé.

Carmen Sama: ''Ils diront plein de choses mais...''

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama a eu le mérite d’avoir gagné le cœur du big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat qui avait même prévu de faire d'elle son épouse.

Mais c'est pendant que nos deux amoureux se préparaient à célébrer leur mariage civil, que la mort a fauché le Beerus Sama un lundi 12 août 2019 dans un terrible accident de moto. Dépitée, Carmen Sama avait même failli mettre un terme à sa vie. Près de trois ans après ce drame, Carmen semble passée à autre chose.

Virées nocturnes, séjours dans des hôtels de luxe, achats de voitures, sont désormais le nouveau style de vie de la veuve de 26 ans. Régulièrement critiquée pour ses sorties assez controversées sur la toile, Carmen Sama a clairement signifié qu'elle n'en avait rien à foutre.

Il y a quelques semaines, le chanteur malien, Sidiki Diabaté, révélait qu’il était désormais l’homme qui partage la vie la belle Carmen Sama.

Récemment, un jeune homme qui dit entretenir la tombe de feu Dj Arafat depuis près de 3 ans, a révélé que la veuve du Beerus Sama qui, selon lui, était pourtant régulière au cimetière au lendemain de l'enterrement de son ex fiancé, le samedi 31 août 2019, n'y avait plus remis les pieds depuis belle lurette.

‘’ On ne la voit plus ici. Ce sont les amis d'Arafat qui viennent de temps en temps. Certains visiteurs ne manquent pas de laisser des billets de banque, compris entre 1000 f et 5000 frs CFA‘’, a-t-il confié au quotidien L’Avenir.

De son côté, Carmen Sama, qui se trouvait à Yamoussoukro dans le cadre de l'action sociale qu'elle a organisée en la mémoire de son défunt compagnon, a posté un message sur la toile qui est une réponse à toutes les personnes qui estiment qu'elle ne respecte pas la mémoire du Daishikan : "Ils diront plein de choses mais moi je sais ce que je continue de ressentir", a indiqué Carmen Sama.