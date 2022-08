Facobly: Un tournoi Dominique Ouattara pour renforcer la cohésion à Zouatta 1

Le tournoi de maracana doté de la coupe Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, a été lancé le dimanche 14 août 2022 dans la localité de Zouatta 1 dans le département de Facobly (région du Guemon) à l’ouest de la Côte d’Ivoire. M. Philippe Kouhon, superviseur général du tournoi à Zouatta en a profité pour exhorter l’ensemble des 16 équipes participantes et particulièrement la jeunesse au civisme et au fair-play.

Facobly : le tournoi doté de la coupe Dominique Ouattara lancé à Zouatta 1

Le match d’ouverture a opposé l’équipe Génération Consciente de Zouatta 2 à celle de Kloboh de Douimbly en présence du chef du village et du président des jeunes de Zouatta 1 respectivement parrain et co-parrain de la cérémonie. A l’instar des 80 localités à travers la Côte d’Ivoire qui abritent cette année la 13e édition du tournoi de football doté de la coupe Dominique Ouattara, Zouatta 1 , localité située dans le département de Facobly dans la région du Guémon ( ouest) a procédé le dimanche 14 août 2022 à son lancement sous la supervision de M. Philippe Kouhon, cadre et fils de Facobly.

Comme en 2021, M. Kouhon a rappelé les objectifs de ce tournoi et a invité les villages et équipes participants à travailler à la cohésion et au vivre-ensemble mais et surtout à faire profiter au maximum aux jeunes le temps des vacances dans le calme et une ambiance conviviale.

« Le tournoi de football Dominique Ouattara destiné aux enfants de 7 à 15 ans est avant tout une activité socio-éducative. Elle vise à éloigner les jeunes des vices et des fléaux pendant les vacances », a dit Philippe Kouhon. Pour cette cérémonie de lancement, le choix du comité d’organisation dirigé par M. Sea Anicet, a été porté sur les deux autorités administratives de Zouatta 1 à savoir le chef du village, Tahi Guei Marcellin, et Tia Constant, président des jeunes, respectivement parrain et co-parrain.

Ce sont au total 16 équipes qui disputent l’édition 2022 de ce tournoi de Maracana organisé par la Première Dame Dominique Ouattara à Zouatta 1. Le match d’ouverture a été gagné par Génération Consciente face à Kloboh aux tirs aux buts par 3 buts à 2.

Rappelons que la cérémonie officielle de lancement du tournoi de football de Children of Africa « édition 2022 » doté de la coupe Dominique Ouattara a eu lieu le mardi 12 juillet 2022 au cabinet de la première Dame, en présence du ministre ivoirien des sports, Danho Claude Paulin et des représentants des localités retenues. Nadine Sangaré Directrice Côte d’Ivoire de la Fondation Children Of Africa a représenté Mme Dominique Ouattara à cette occasion. Avec Sercom Comité Zouatta