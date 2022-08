Yopougon: Debordo Leekunfa éjecté de la scène du maquis Internat

En prestation dimanche au maquis Internat dans la commune de Yopougon, l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a encore fait parler de lui. Ce qu'il s'est passé.

Affaire 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali: Le dérapage de Debordo Leekunfa en plein concert

Debordo Leekunfa était en attraction, dimanche au maquis Internat de Yopougon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Le Mimi a encore fait parler de lui.

En pleine prestation, l'artiste Coupé-décalé a évoqué l'affaire des 49 soldats ivoiriens en détention au Mali, en s'attaquant à Sidiki Diabaté.

''Libérez nos soldats ! Sidiki Diabaté, si tu es garçon, fais un concert je vais voir. Si un malien est garçon, il n'a qu'à faire un concert, on va voir clair dedans'', a soutenu Debordo Leekunfa.

Des propos qui ont mis le propriétaire de l'espace, Aimé Zébié, dans une colère noire. Ce dernier est monté sur la scène pour ordonner la fermeture du micro d'Opah la nation. La vidéo de cette scène s'est répandue sur la toile suscitant de nombreux commentaires.

Notons que la chanteuse malienne Mariam Bah, qui avait un concert à Abidjan, vendredi, a du l'annuler en raison justement de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali.

'' En tant que griotte et artiste panafricaine, je suis partisane de la paix. Mon concert initialement prévu ce dimanche 14 août 2022 à Abidjan au palais de la culture de treichville, est reporté pour une date ultérieure. Compte tenu de la situation opposant nos deux peuples, moi Mariam je me porte garant de la paix et je me battrais pour qu’advienne l’entente; si le report du concert en est un moyen, alors qu’il en soit ainsi. Sachez mes chèrs fans que ce n’est que partie remise, nous vous communiquerons dans les jours à venir, la nouvelle date ainsi que la procédure à suivre pour ceux qui ont déjà pris leurs tickets. Vive la paix et vive l’entente entre le Mali et la Côte d’Ivoire'', a-t-elle posté sur sa page Facebook.